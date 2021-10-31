"Ожидаем ответа": Россия предложила провести нормандскую встречу
31 октября 2021 , 23:25Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Россия обратилась к Украине, Франции и Германии с предложением провести нормандскую встречу. Сейчас страна-агрессор ожидает ответа от цивилизованных государств.
Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, в Кремле "видят смысл не в самом западе, а в его содержательном наполнении".
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Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, не важно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, ждем от них реакции,
– сказал он.
"Они свое видение ожидаемых результатов не передавали", – добавил Лавров.
"Нормандская четверка": главное
- "Нормандская четверка", то есть главы Украины, России, Германии и Франции, последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года.
- Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.
- Периодически проводят онлайн-переговоры на уровне советников, однако без особых результатов.