"Ожидаем ответа": Россия предложила провести нормандскую встречу

31 октября 2021 , 23:25
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Источник:

"РБК-Украина"

Россия обратилась к Украине, Франции и Германии с предложением провести нормандскую встречу. Сейчас страна-агрессор ожидает ответа от цивилизованных государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, в Кремле "видят смысл не в самом западе, а в его содержательном наполнении".

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Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, не важно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, ждем от них реакции,
 – сказал он.

"Они свое видение ожидаемых результатов не передавали", – добавил Лавров.

"Нормандская четверка": главное

  • "Нормандская четверка", то есть главы Украины, России, Германии и Франции, последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года.
  • Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.
  • Периодически проводят онлайн-переговоры на уровне советников, однако без особых результатов.
Автор: Олег Васьків