Ожидаю от правительства большей активности, – Зеленский о преодолении экономических проблем

Вторжение России в Украину нанесло очень сильный удар по экономике нашего государства. Поэтому Правительство должно сделать очень многое для стабилизации ситуации.

Детальнее описал ожидания от Кабмина президент Владимир Зеленский 27 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Ситуация на Донбассе – очень тяжелая, – Зеленский обратился к украинцам

Обсудили несколько важных вопросов

Глава государства в этот день заслушал доклад на заседании Кабинета министров. Речь шла об очень многих критических точках, которые сейчас есть.

Жду от крядовцев большей активности. В частности, по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и нефтебазах в разных регионах,

– сказал Владимир Зеленский.

Также он сказал, что ожидает решения по обеспечению рабочих мест для людей. "И по другим экономическим вопросам", - подытожил президент.

Как хотят решать проблему с горючим

В этот день Правительство уже одобрило решение, касающееся горючего. Поскольку ситуация действительно критическая, все закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства , а также увеличение государственного резерва.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в качестве заказчика горючего, в частности, будет выступать Укрзализныця. Компания будет производить закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Как именно будет происходить это распределение – пока неизвестно.

Что происходит с безработицей

С началом вторжения 24 февраля действительно очень многие потеряли основной источник дохода. Только за два с половиной месяца войны количество безработных украинцев увеличилось на 4,8 миллиона . Об этом сообщили в Международной организации труда.

В исследовании указали, что в случае немедленного прекращения войны ситуация не полностью исправилась бы. По мнению экспертов, только 3,4 миллиона украинцев могли бы быстро вернуть свое рабочее место. Это снизило бы потерю занятости до 8,9%.

Следует заметить, что это данные, которые очень приблизительны, поскольку все зависит от очень многих составляющих экономического развития. Отдельно стоит отметить, что в любом случае на наш бюджет будут давить очень много факторов. В частности, увеличение количества людей, нуждающихся в социальных выплатах.

Обращение главы государства за 27 мая: смотрите видео