Ожидаю содержательной и плодотворной встречи, – Зеленский отреагировал на приглашение Байдена
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с президентом США Джо Байденом. По словам украинского лидера, приоритетом разговора станет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства 2 стран.
Во время визита в Вашингтон Зеленский планирует обсудить вопросы мира на Донбассе и возвращение оккупированного Крыма. Не обойдут президенты также темы энергетики и вызова безопасности.
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Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ,
– подчеркнул Зеленский.
Визит Зеленского в США: главное
- Владимира Зеленского официально пригласили в США. Дата визита – 30 августа 2021 года.
- В сообщении Белого дома говорится, что это событие "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму".
- Кроме того, официальный Вашингтон заверил: визит будет свидетельствовать о поддержке "усилий президента по борьбе с коррупцией и реализации реформ".