Ожидаю встречи, – Зеленский поздравил нового немецкого канцлера Олафа Шольца

Олаф Шольц стал канцлером Германии и заменил на этом посту Ангелу Меркель. Украинский президент уже поздравил политика с назначением.

Соответствующее сообщение Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере. Он поздравил Шольца и новое германское правительство с началом их работы.

Интересно Сдержан к России, но поддерживает Украину: кто такой новый канцлер Германии Олаф Шольц

Что написал президент Украины

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на конструктивный диалог с Олафом Шольцом. Он также отметил, что ждет возможности, чтобы лично встретиться и пообщаться с новоизбранным германским канцлером.

Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Накануне Шольц прокомментировал возможную агрессию Москвы в отношении Киева. Политик предупредил, что новая угроза со стороны России является неприемлемой. Он заверил, что Германия, как и вся Европа, внимательно наблюдает за ситуацией у границ Украины.

Олаф Шольц и Украина: что стоит знать

По мнению ряда экспертов, Шольц будет придерживаться в отношении Украины такой же политики, как и его предшественница Меркель.

Впрочем, его позицию по отношению к Москве называют более сдержанной, чем у партнеров по коалиции – "зеленых" и свободных демократов.

Ранее политик заверил, что "Северный поток-2" остановит свою работу, если Россия пойдет на новое вторжение в Украину.

Чем запомнилась как канцлер Ангела Меркель: смотрите в видеоблоге WTF на 24 канале

Полный текст сообщения Владимира Зеленского в твиттере:

Поздравляю Олафа Шольца и новое правительство Германии с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в Евросоюз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи.