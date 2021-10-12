Об этом в эфире 24 канала рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Также он прокомментировал поддержку Евросоюзом так называемого антиолигархического законодательства.
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"Оцениваю их (итоги саммита – 24 канал) положительно. Заявление, которое принято, оно достаточно детальное и амбициозное. Я думаю, что ожидания, которые были реалистичными, оправдались", – сказал Валерий Чалый.
Пакет Восточного партнерства
Однако экс-посол не разделяет так называемого увлечения цифрами, что на Украину должно прийтись 6,5 миллиарда евро инвестиций. Чалый пояснил, что речь идет о пакете Восточного партнерства, где есть учет рисков инвестиций и грантовые вещи в частности..
Еще надо освоить эту часть денег. Они не приходят просто так в бюджет – это проекты, которые Украина должна предложить и реализовать.
По его словам, соответствующий пакет является публичным, поэтому его стоит оценивать по результатам.
В то же время вопросы, которые касаются поддержки территориальной целостности Украины – деоккупации Крыма, признания России стороной конфликта и много других политических аспектов – Евросоюз четко подтвердил, это действительно достижение Украины, сказал Чалый.
ЕС поддержал принятие "антиолигархического законодательства"
В совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС Евросоюз поддержал принятие Украиной так называемого антиолигархического законодательства. В то же время Валерий Чалый не считает, что формулировка "ЕС поддержал принятие антиолигархического закона" правдива – это не так.
ЕС принял принятие юридически выверенного совершенного законодательства против частных лиц, которые работают в этой сфере. Мы их называем олигархами,
– пояснил экс-посол.
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Он добавил, что пока речь идет не конкретно о законе относительно олигархов. ЕС аккуратно не вмешивается во внутренние дела Украины и намекает на то, что процесс деолигархизации правильный, но он должен проходить строго в правовом русле, подчеркнул Валерий Чалый.
Валерий Чалый о саммите Украина – ЕС: смотрите видео
Закон против олигархов: коротко
- 23 сентября парламент проголосовал за законопроект относительно олигархов – его поддержали 279 народных депутатов.
- Однако приняли сразу 3 противоречивые поправки, касающиеся того, кто должен вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК.
- Нардеп Ярослав Железняк утверждал, что закон надо переголосовать. Однако председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский заверил, что противоречия инициативы можно устранить, поэтому Рада не будет еще раз голосовать закон.