Про це в ефірі 24 каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Також він прокоментував підтримку Євросоюзом так званого антиолігархічного законодавства.

Зверніть увагу У Києві відбувся саміт "Україна – ЄС": які результати

"Оцінюю їх (підсумки саміту – 24 канал) позитивно. Заява, яка прийнята, вона досить детальна й амбітна. Я думаю, що очікування, які були реалістичними, справдились", – сказав Валерій Чалий.

Пакет Східного партнерства

Проте експосол не розділяє так званого захоплення цифрами, що на Україну має припасти 6,5 мільярда євро інвестицій. Чалий пояснив, що мовиться про пакет Східного партнерства, де є врахування ризиків інвестицій та грантові речі зокрема.

Ще треба освоїти цю частину грошей. Вони не приходять просто так в бюджет – це проєкти, які Україна має запропонувати і реалізувати. Валерій Чалий Посол України в США у 2015 – 2019 роках

За його словами, відповідний пакет є публічним, тому його варто оцінювати за результатами.

Водночас питання, які стосуються підтримки територіальної цілісності України – деокупації Криму, визнання Росії стороною конфлікту і багато інших політичних речей – Євросоюз чітко підтвердив, це дійсно досягнення України, сказав Чалий.

Довідка. У Києві 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, учасниками якого були, зокрема, Президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, уклали угоду про спільний авіаційний простір та обговорили можливість вступу України в ЄС.

ЄС підтримав ухвалення "антиолігархічного законодавства"

У спільній заяві за підсумками саміту Україна – ЄС Євросоюз підтримав ухвалення Україною так званого антиолігархічного законодавства. Водночас Валерій Чалий не вважає, що формулювання "ЄС підтримав прийняття антиолігархічного закону" правдиве – це не так.

ЄС прийняв ухвалення юридично вивіреного досконалого законодавства проти приватних осіб, які саме працюють у цій сфері. Ми їх називаємо олігархами,

– пояснив експосол.

Не пропустіть Просуває відносини України та ЄС на наступний рівень, – Стулік про київський саміт

Він додав, що наразі мовиться не власне про закон щодо олігархів. ЄС акуратно не втручається у внутрішні справи України й натякає на те, що процес деолігархізації правильний, але він має проходити чітко в правовому русі, наголосив Валерій Чалий.

Валерій Чалий про саміт Україна – ЄС: дивіться відео

Закон проти олігархів: коротко