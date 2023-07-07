Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Вероятно, это будет либо многосторонний договор, либо пакет двусторонних договоренностей с частью стран НАТО, готовых вступить с Украиной в союзнические отношения.
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"Возможны мягкий или жесткий, то есть более решительный, сценарии взаимодействия. В первом случае это гарантирование поддержки в период войны и после ее завершения, то есть постоянный "Рамштайн" для Украины. Во втором – это договоренность о том, что когда завершается российско-украинская война, вступает в силу соглашение о вступлении Украины в НАТО", – объяснил политический эксперт.
Политолог предположил, чего ждать от саммита НАТО: смотрите видео
Обещали усиление поддержки
Напомним, что саммит стран Альянса состоится в Вильнюсе 11 – 12 июля. Генсек Йенс Столтенберг обещал Владимиру Зеленскому решение об усилении поддержки Украины в долгосрочной перспективе.
Саммит НАТО: главное
- 6 июля Владимир Зеленский посетил с официальным визитом в Болгарию. В Софии Зеленский и его коллега Румен Радев подписали общую декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.
- В то же время Кирилл Буданов считает, что ожидания украинцев от саммита НАТО, который вскоре состоится в Вильнюсе, не оправдаются. Об этом он заявил изданию The Times. Он уверен, что на саммите будут раздаваться "определенные слова", но больше ничего не будет. Буданов уверен в том, что будут говорить союзники, потому что видел черновики спичей.
- Поедет ли Президент Украины Владимир Зеленский на саммит – неизвестно. Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что решение о визите в Вильнюс еще не приняли. Все будет зависеть от ситуации на поле боя.