"Надо быть на чеку"

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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На вопрос, не наблюдается подготовки к экстраординарным или беспрецедентным ударам накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, Игнат ответил, что такой вероятности исключать нельзя.

Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить физически, как страну. Возможно, и будет какая-то привязка к датам, а, возможно, и не будет. Здесь надо каждый день быть на чеку,

– отметил Игнат.

Как было в прошлом году

Спикер напомнил, как было в прошлом году, в первую годовщину полномасштабной войны. По его словам, все ждали обстрел и 23 февраля, когда у россиян отмечают День защитника атечества, и непосредственно 24 февраля.

"Не было обстрелов ни 23-го, ни 24-го. Массированный обстрел был аж 9 марта, аж на это время было оттянуто очередную массированную атаку. Поэтому расслабляться не нужно", – отметил представитель ПС.

По его словам, противовоздушная оборона всегда в готовности, Воздушные силы тоже в готовности, Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения противника.

К слову, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк также отметила, что вероятность обстрела 24 февраля 2024 года нельзя отбрасывать. В то же время Россия пытается создавать неожиданности, а потому обстрела в воскресенье может не быть.