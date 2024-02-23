"Треба бути на чеку"

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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На запитання, чи не спостерігається підготовки до екстраординарних чи безпрецедентних ударів напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ігнат відповів, що такої імовірності виключати не можна.

Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити фізично, як країну. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а, можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку,

– зазначив Ігнат.

Як було минулого року

Речник нагадав, як було торік, у першу річницю повномасштабної війни. За його словами, усі чекали обстріл і 23 лютого, коли у росіян відзначають Дєнь защітніка атєчєства, і безпосередньо 24 лютого.

"Не було обстрілів ні 23-го, ні 24-го. Масований обстріл був аж 9 березня, аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятись не потрібно", – зазначив речник ПС.

За його словами, протиповітряна оборона завжди в готовності, Повітряні сили теж в готовності, Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу противника.

До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк також зауважила, що імовірність обстрілу 24 лютого 2024 року не можна відкидати. Водночас Росія намагається створювати несподіванки, а тому обстрілу у неділю може не бути.