Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом: детали резолюции

Россия каждый день доказывает, что является страной-террористом. Теперь это официально признала парламентская ассамблея НАТО, которая сейчас проходит в Мадриде.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО – нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев. Резолюцию приняли единогласно.

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Что предполагает принятая резолюция

В резолюции, инициированной Украиной, речь идет не только о признании России страной-спонсором терроризма, но и о поддержке создания специального трибунала для наказания российских военных преступников. Теперь эту резолюцию направят парламентам стран-членов Альянса.

Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство России. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО,

– сообщил Чернев.

Однако, кроме этого, резолюция предусматривает и увеличение военной помощи Украине, разработку конкретных шагов по вступлению Украины в Альянс, создание механизма взыскания репараций с России.

Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Европарламент также может признать Россию террористом

Парламентская ассамблея НАТО является консультативным межпарламентским органом Североатлантического союза. То есть, фактически организация обеспечивает связь НАТО с парламентами стран-членов Альянса. Однако финансово и административно ПА отделена от НАТО.

На этой неделе Европарламент будет голосовать за резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Накануне текст резолюции согласовывался более 4 часов. Однако даже сами евродепутаты пока неоднозначно оценивают перспективы принятия такого документа из-за того, что некоторые из их коллег опасаются последствий.

Однако такую резолюцию одобрила Парламентская ассамблея Совета Европы. Поэтому, возможно, и решение ПА НАТО также окажет влияние на позицию евродепутатов и они поддержат резолюцию.

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