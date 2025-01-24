Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова исполнительного директора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко во время брифинга в "Медиацентр Украина".

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Татьяна Катриченко отметила, что в ходе расследования удалось узнать вместе с самолетом Ил-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года был еще, как минимум, один самолет, который также перевозил военнопленных.

Накануне российская сторона также заявила, что планируется обмен военнопленными и около 200 человек должны быть обменяны в это время.

Если мы будем считать сколько людей находилось на борту одного самолета, на борту другого, и еще могли быть в дороге, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200,

– объяснила исполнительный директор МИПЧ.

Она также отметила, что расследователи опросили много военнопленных освобожденных после обмена, которых перемещали в тот день на обмен. Они утверждают, что точно был второй самолет, в котором находились военнопленные из нескольких мест содержания.

"В частности, их (украинских военнопленных – 24 Канал) всех везли автозаками очень долго до какого-то аэродрома. Затем они ночевали в Каменск-Шахтинском, и на следующий день их посадили в самолеты, один из которых развернулся, получив новость о сбивании другого самолета", – объяснила Катриченко.

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