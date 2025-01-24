Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова исполнительного директора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко во время брифинга в "Медиацентр Украина".
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Что известно о другом самолете, который летел вместе с Ил-76
Татьяна Катриченко отметила, что в ходе расследования удалось узнать вместе с самолетом Ил-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года был еще, как минимум, один самолет, который также перевозил военнопленных.
Накануне российская сторона также заявила, что планируется обмен военнопленными и около 200 человек должны быть обменяны в это время.
Если мы будем считать сколько людей находилось на борту одного самолета, на борту другого, и еще могли быть в дороге, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200,
– объяснила исполнительный директор МИПЧ.
Она также отметила, что расследователи опросили много военнопленных освобожденных после обмена, которых перемещали в тот день на обмен. Они утверждают, что точно был второй самолет, в котором находились военнопленные из нескольких мест содержания.
"В частности, их (украинских военнопленных – 24 Канал) всех везли автозаками очень долго до какого-то аэродрома. Затем они ночевали в Каменск-Шахтинском, и на следующий день их посадили в самолеты, один из которых развернулся, получив новость о сбивании другого самолета", – объяснила Катриченко.
Что известно о трагедии с Ил-76 под Белгородом
- В Белгородской области России 24 января 2024 года упал самолет Ил-76. Российская сторона заявляла, что там якобы находились наши военнопленные, которых везли на обмен.
- Украинская сторона начала расследование, чтобы выяснить, действительно ли находились на борту самолета наши военнопленные, и что стало причиной аварии. В то же время российская сторона цинично заявила, что готова передать остатки тел якобы военнопленных, которые находились в Ил-76.
- В конце концов в декабре 2024 года Россия заявила, что передала Украине останки тел украинских военнопленных после падения Ил-76 в Белгородской области. В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что эти останки требуют дополнительной идентификации.