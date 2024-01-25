Стоит заметить, что минобороны России заявило о том, что якобы на борту было 65 украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал в эфире телемарафона, что, если бы россияне имели хоть какие-то фотодоказательства трагедии, то обязательно показали бы их, пишет 24 Канал.

Смотрите также Если бы россияне имели хоть какие-то фотодоказательства, то показали, – Лубинец о "пленных" в Ил-76

Что сказал Лубинец о падении Ил-76

Меня сильно удивила такая быстрая реакция со стороны России. У меня возникли параллели с Еленовкой. Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили,

– заявил Лубинец.

Также он подтвердил, что на 24 января действительно планировался обмен военнопленными между Россией и Украиной. В частности, на него выехали работники Офиса омбудсмена, ведь они сразу:

проводят анализ состояния возвращенных украинцев;

официально фиксируют условия содержания Украиной российских пленных. В частности, формируют отчет, который предоставляют международным организациям, чтобы потом юридически опровергать все незаконные заявления Кремля. Ведь Украина придерживается Женевских конвенций.

"Согласно Женевских конвенций: полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне тех, кто удерживает их. И также страна, которая транспортирует военнопленных должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных Международный комитет Красного Креста. В этом случае – эта ответственность на России", – заверил уполномоченный.

Россия могла запланировать пропагандистскую информационную кампанию

По его словам, пока нет никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей.

На мой взгляд, это яркий пример, когда Россия запланировала пропагандистскую информационную кампанию против Украины. Считаю, что враг и в дальнейшем будет использовать тему военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и уменьшить поддержку нашего государства партнерами,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что Украина требует прозрачного международного расследования падения самолета Ил-76. Кроме того, чиновник сказал, что он уже направил письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста:

по вопросу, были ли они проинформированы Россией о перемещении военнопленных самолетом;

с обращением, чтобы представители этих организаций присоединились к осмотру места происшествия.

Падение самолета Ил-76: кратко