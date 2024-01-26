Россия понимает, что последние две недели решающие по предоставлению помощи Украине, поэтому враг хочет всеми силами не допустить этого. Это 24 Каналу отметил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.
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Удастся ли России дискредитировать Украину
Руслан Осипенко отметил, что Кремль пытается дискредитировать Украину и западных партнеров. Враг продвигает версию, что якобы наше государство применяет западное оружие, в частности, для сбития самолетов, ударов по гражданским объектам.
России никто не доверяет. Я думаю, что ей это не удастся. Они просто понимают, что надо использовать момент, когда идет дискуссия о помощи. Мы видим, что в США это решающая неделя, когда должны быть достигнуты договоренности между республиканцами и демократами,
– подчеркнул он.
Кроме того, 1 февраля состоится специальный саммит ЕС по утверждению поправок в многолетний бюджет на 2024 – 2027 годы, которые включают создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро.
Поэтому оккупанты продолжают продвигать мысль, что Украина западным оружием якобы "будет убивать гражданских". Это информационно-психологическая операция врага, которой он не достигнет своей цели.
Падение Ил-76: что известно
- Утром 24 января в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. СМИ писали о том, что он мог перевозить оружие, в частности ракеты С-300. Однако в минобороны России заявили, что на борту самолета находилось 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три российских военнослужащих и пять членов экипажа.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что 24 января между Украиной и Россией должен был состояться обмен военнопленными. Сейчас проверяют информацию, могли ли они быть на борту Ил-76.
- Стоит заметить, что Россия не предоставила никаких фото и видео доказательств гибели украинских военнопленных. На видео с места падения не видно остатки человеческих тел. В ГУР сообщили, в тот день в Белгород доставили только 5 тел, которые соответствуют численности экипажа Ил-76.
- В украинской разведке выяснили, что на борту Ил-76 должны были лететь российские чиновники, однако в последний момент фсб запретила им это делать.
- Заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН 25 января отметила, что в ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Она отметила, что Украина призвала к проведению международного расследования.