Росія розуміє, що останні два тижні вирішальні щодо надання допомоги Україні, тому ворог хоче усіма силами не допустити цього. Це 24 Каналу зауважив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

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Чи вдасться Росії дискредитувати Україну

Руслан Осипенко зазначив, що Кремль намагається дискредитувати Україну та західних партнерів. Ворог просуває версію, що начебто наша держава застосовує західну зброю, зокрема, для збиття літаків, ударів по цивільних об'єктах.

Росії ніхто не довіряє. Я думаю, що їй це не вдасться. Вони просто розуміють, що треба використати момент, коли триває дискусія щодо допомоги. Ми бачимо, що у США це вирішальний тиждень, коли мають бути досягнуті домовленості між республіканцями та демократами,

– підкреслив він.

Крім того, 1 лютого відбудеться спеціальний саміт ЄС із затвердження поправок до багаторічного бюджету на 2024 – 2027 роки, які включають створення Українського фонду на 50 мільярдів євро.

Тому окупанти продовжують просувати думку, що Україна західною зброєю нібито "буде вбивати цивільних". Це інформаційно-психологічна операція ворога, якою він не досягне своєї мети.

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