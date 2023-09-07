Реакция Румынии не так однозначна, как того бы хотело наше государство, однако определенные сдвиги в этом направлении есть. Об этом 24 Каналу сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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В свою очередь Румыния заверила, что территория страны находится под охраной НАТО. Однако остается вопрос, какой будет реакция Румынии, когда окажется, что обломки беспилотников действительно принадлежали государству-агрессору.

Ведь и сам факт падения обломков на территории Румынии был подтвержден президентом всего через несколько суток после предоставления однозначных доказательств.

Как защитить небо Украины и ее союзников

Однозначно Румыния уже традиционно выразит глубокую обеспокоенность, убежден Братчук. Однако важным показателем является то, что вчера воздушные силы Румынии уже поднимали в небо свою авиацию во время шехедной атаки на юг Украины.

То есть страна-член НАТО проводит уже соответствующие действия, учитывая воздушную угрозу.

Также Украина высказала предложение, чтобы некоторые пусковые установки средства ПВО Румыния со своей территории передала на юг Одесской области.

Наши профи сработают так, что будет защищено небо Одесской области и защищены приграничные районы Румынии. Я думаю, что будет рассмотрен такой вариант, определенные механизмы для этого существуют.

– заметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В целом реакция румын свидетельствует, что определенное движение вперед есть, но не такое быстрое и эффективное, как этого хотела бы Украина. В частности, важно было бы решение о передаче больше средств противовоздушной обороны.

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