Реакція Румунії є не такою однозначною, як того б хотіла наша держава, однак певні зрушення в цьому напрямку є. Про це 24 Каналу повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Своєю чергою Румунія запевнила, що територія країни під охороною НАТО. Однак залишається питання, якою буде реакція Румунії, коли виявиться, що уламки безпілотників справді належали державі-агресорці.

Адже і сам факт падіння уламків на території Румунії був підтверджений президентом лише за кілька діб після наведення однозначних доказів.

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Однозначно, Румунія уже традиційно висловить глибоку стурбованість, переконаний Братчук. Однак важливим показником є те, що вчора Повітряні сили Румунії уже підіймали в небо свою авіацію під час шахедної атаки на південь України.

Тобто країна-членкиня НАТО проводить вже відповідні дії, зважаючи на повітряну загрозу.

Також Україна висловила пропозицію, аби деякі пускові установки, засоби ППО Румунія зі своєї території передала на південь Одеської області.

Наші профі спрацюють так, що буде захищене і небо Одещини, і захищені прикордонні райони Румунії. Я думаю, що буде розглянутий такий варіант, певні механізми для цього існують,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Загалом реакція румунів свідчить, що певний рух вперед є, але не такий швидкий та ефективний, як цього хотіла б Україна. Зокрема важливим було б рішення щодо передачі більше засобів протиповітряної оборони.

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