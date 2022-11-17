Не следует делать поспешных выводов, – Минобороны о расследовании падения ракет в Польше

Во время массированной атаки россиян на критическую инфраструктуру Украины 15 ноября на территорию Польши рухнули обломки ракет. В Минобороны Украины прокомментировали расследование, которое ведется.

В ведомстве считают, что не следует делать поспешных выводов. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

Важно Байден обжаловал заявление Зеленского о происхождении упавшей ракеты в Польше

Что говорят в Минобороны о расследовании падения ракет в Польше

Нельзя делать окончательные выводы до завершения расследования. Украинская сторона считает, что в группе, которая будет проводить расследование, должны быть украинские эксперты,

– заявила Маляр.

Она отметила, что украинские предложения на этот счет уже есть. А когда расследование завершится – официально сообщат о выводах.

Российские ракеты упали в Польше: что известно

17 ноября в Польше сообщили о первых результатах расследования.

Глава президентского Бюро международной политики Якуб Кумох отметил, что польская сторона владеет фото с границы, где видна "последовательность определенных событий". Он подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно обстреливала польскую территорию".

Украина попросила предоставить доступ к месту взрыва. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что наше государство готово предоставить доказательства российского следа.

Если обе стороны – Польша и США – согласятся, Украине могут предоставить доступ в ближайшее время.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, вероятно, в Польше упала ракета украинского ПВО. Однако окончательная ответственность за это лежит на России, которая продолжает войну против нашего государства.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Россия могла запланировать инцидент с ракетами, чтобы поссорить Польшу с Украиной.

Достойно внимания – Российские ракеты упали в Польше: смотрите видео