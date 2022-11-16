Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович . Он считает, что не будет существенной реакции.

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"А какая реакция? Удар по российским силам? Не верю. Бесполетная зона над Украиной? Не верю. Максимум, допускаю, попросят не стрелять по Западу. Но тогда возникает вопрос, почему на других территориях убивают людей? Это тяжелое политическое решение и я не сомневаюсь, что России этот инцидент простят", – сказал Арестович.

Будет ли последствия падения ракет

Арестович считает, что оккупанты не целились по Польше, а НАТО не способна на радикальные действия. Он отметил, что уже был ряд инцидентов:

беспилотники, залетавшие в глубину территории Польши;

шпионство за территориями полигонов в Жешуве.

Я бы рад ошибаться, но я скептик. Есть большая разница в убийстве по неосторожности и умышленному. Если бы они целились, это прямое нападение, а тут военный инцидент, – сказал Арестович.

Он вспомнил, что все точно знают – Россия сбила малайзийский боинг Boeing 777 и повлекла смерть почти 300 человек. Однако это тоже не имело решительных действий в сторону России.

Арестович верит в последствия падения ракет в Польше на перспективу. Они состоят в поставке оружия. В частности, ПВО, потому что война пришла на территорию НАТО и есть 2 первых убитых человека.

Другие вероятные причины инцидента

По словам советника ОП, есть вариант, что россияне провокационно избивали по Польше. Он отметил, что нетрудно установить, какого именно производства были ракеты.

"Даже если это украинские ракеты – это следствие российской агрессии. Мы бы не стреляли, если бы не было воздушной угрозы", – сказал Арестович.

Он добавил, что рассматривают вариант того, что это была и украинская, и российская ракеты.

Обратите внимание – Арестович о падении ракет в Польше: смотрите видео

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