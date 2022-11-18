Если бы не протоколы НАТО, поляки уже бы сабли точили, – эксперт о падении ракеты

Ответ НАТО на падение ракеты в Польше немного удивил. Они не продемонстрировали жесткую реакцию, которая поставила бы Россию на место.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, ранее ОДКБ продемонстрировало себя настоящими "импотентами" в случае Армении и Азербайджана. Сейчас что-то похожее с НАТО.

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Он предполагает, что оккупанты могут и дальше бить по приграничным районам Украины, создавая угрозу для других государств.

Будущее за небольшими альянсами

По мнению Ступака, своей незначительной реакцией НАТО продемонстрировало, что не может защитить все государства Альянса. Он считает, что будущее за небольшими мобильными объединениями. Ведь чем меньше государств – тем эффективнее и быстрее будет приниматься жесткие решения.

Однако важно, чтобы в этом случае государствами руководили лидеры, а не просто президенты. К примеру, глава Польши Анджей Дуда – настоящий лидер.

Я уверен, если бы не было обязательств от ЕС и НАТО, то Дуда уже давно бы шел бить оккупантов. Уверен, что многие поляки сабли бы точили,

– считает Ступак.

То же касается стран Балтии. Россия часто распространяла нарратив, что люди там якобы "медленно думают". Но именно эти нации первыми вышли на помощь Украины. Они так же готовы были бить российских оккупантов, если бы не ограничения от НАТО и ЕС.

Ступак раскритиковал реакцию НАТО на падение ракет в Польше: смотрите видео

Падение ракет в Польше: коротко