Чуть позже расследовательная группа обнаружила в обломках ракеты взрывчатку. Из-за риска, что боевая часть сдетонирует, охранную зону на месте падения увеличили.
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Среди обломков была боевая часть с 80-килограммовой взрывчаткой
По сообщению МВД Молдовы, оперативная группа по документированию IGPF и IGP обнаружила в обломках российской ракеты боеголовку со взрывчаткой. Зону охраны объекта сразу увеличили, а национальную и пограничную полицию привлекли к защите периметра.
В обломках ракеты, упавшей вчера в районе Ларги, обнаружили взрывное устройство. Гражданам рекомендуют не приближаться к охранной зоне, где обнаружена взрывчатка,
– отметили в ведомстве.
Известно, что в части ракеты содержится около 80 килограммов взрывчатого вещества. Местных жителей просят не приближаться к месту событий из-за угрозы детонации.
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Ранее премьер Молдовы прокомментировала падение ракеты на территорию страны
- Во время массированной атаки россиян 14 января на территорию Молдовы упал обломок ракеты оккупантов. Его нашли в окрестностях села Ларга в Бричанском районе.
- Заметим, что такое уже происходило в декабре и октябре 2022 года. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала случай "неуважением к молдавскому суверенитету".
- В то же время она выразила свои соболезнования из-за террористического удара по Днепру. Премьер осудила действия россиян и подчеркнула, что им нет ни одного политического, исторического или морального оправдания.