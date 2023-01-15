Трохи згодом розслідувальна група знайшла в уламках ракети вибухівку. Через ризик, що бойова частина здетонує, охоронну зону на місці падіння збільшили.
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Серед уламків була бойова частина з 80-кілограмовою вибухівкою
За повідомленням МВС Молдови, оперативна група з документування IGPF та IGP знайшла в уламках російської ракети боєголовку з вибухівкою. Зону охорони об'єкта одразу збільшили, а національну та прикордонну поліцію залучили до захисту периметра.
В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до охоронної зони, де виявлено вибухівку,
– зазначили у відомстві.
Відомо, що у частині ракети міститься близько 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця подій через загрозу детонації.
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Раніше прем'єрка Молдови прокоментувала падіння ракети на територію країни
- Під час масованої атаки росіян 14 січня на територію Молдови впав уламок ракети окупантів. Його знайшли на околицях села Ларга у Бричанському районі.
- Зауважимо, що таке вже траплялося у грудні та жовтні 2022 року. Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця назвала випадок "неповагою до молдавського суверенітету".
- Водночас вона висловила свої співчуття через терористичний удар по Дніпру. Прем'єрка засудила дії росіян і наголосила, що їм немає жодного політичного, історичного чи морального виправдання.