На фоне массированной атаки на Украину в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу. Недалеко от населенного пункта Хмелек, возможно, упал неизвестный объект.

Об этом сообщило Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши.

Что известно о тревоге и падении ракеты в Польше?

Несколько раз в течение ночи и утра Правительственный центр безопасности Польши (RCB) рассылал предупреждения жителям отдельных повятов Люблинского и Подкарпатского воеводств в связи с российской воздушной атакой на Украину. В частности, в Люблине звучала сирена воздушной тревоги.

В Польше повысили готовность системы противовоздушной обороны.

Сирена звучала в Люблине: смотрите видео

В 07:29 RCB сообщил об отмене угрозы воздушного нападения. В сообщении для жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств указали, что опасности на территории Польши больше нет.

Позже Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что вблизи населенного пункта Хмелек в Белгорайском повяте мог упасть неизвестный объект.

Вероятное попадание ракеты в Польше: смотрите видео

В настоящее время польские военные проверяют данные радиолокационных систем, чтобы выяснить, действительно ли неизвестные объекты пересекли границу. Жителей призвали следить за официальными сообщениями и выполнять указания соответствующих служб.

Напомним, 20 ноября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Под ударом оказались соседние с Польшей западные области.