Про це повідомило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

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Що відомо про тривогу і падіння ракети у Польщі?

Кілька разів упродовж ночі та ранку Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розсилав попередження мешканцям окремих повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну.

У Польщі підвищили готовність системи протиповітряної оборони.

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О 07:29 RCB повідомив про скасування загрози повітряного нападу. У повідомленні для жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств зазначили, що небезпеки на території Польщі більше немає.

Пізніше Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що поблизу населеного пункту Хмелек у Білгорайському повіті міг упасти невідомий об'єкт.

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Наразі польські військові перевіряють дані радіолокаційних систем, щоб з'ясувати, чи справді невідомі об'єкти перетнули кордон. Мешканців закликали стежити за офіційними повідомленнями та виконувати вказівки відповідних служб.

Нагадаємо, 20 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударом були сусідні з Польщею західні області.