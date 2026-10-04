Российские дроны не просто так залетают в страны НАТО: в ISW сказали, что за этим стоит

В Молдове утром 3 октября упали и взорвались 5 российских беспилотников и ракет, которые нарушили воздушное пространство страны во время массированной атаки на Украину. В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла России Олега Озерова и вручило ему официальную ноту протеста.

Ситуацию проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW), о чем говорится в ежедневном отчете.

Что произошло в Молдове и почему это опасно для НАТО?

Национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пересечение границы воздушными целями в период с 7:45 до 8:00 3 октября.

В результате взрывов и падения обломков в нескольких населенных пунктах вспыхнули пожары, а также зафиксирован материальный ущерб.

Президент страны Мая Санду отметила, что молдавское воздушное пространство нарушили 5 российских средств воздушного нападения. Министр обороны Анатолий Носатый уточнил, что речь идет о трех ракетах, которыми, вероятно, оказались баражирующие боеприпасы "Бандероль", и двух ударных беспилотниках.

По данным МИД Молдовы, фрагменты летательных аппаратов упали на территории районов Кеушень, Хинчешть, Анений-Ной и Штефан-Воде, а также вблизи села Крокмаз. Кроме того, военнослужащие зафиксировали шестой несанкционированный объект, который вошел в воздушное пространство из Одесской области и через минуту вернулся в направлении Одесской области.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, систематические и все более интенсивные вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Молдовы и стран НАТО являются сознательной попыткой Москвы нормализовать подобные нарушения.

Эксперты подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано не менее 20 таких случаев, семь из которых произошли с августа 2023 года.

Отметим также, что в связи с инцидентом Дипломатический корпус выразил решительный протест представителю дипломатического представительства агрессора.

Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и предотвращать повторение подобных инцидентов,

– заявили в молдавском ведомстве.

Серия налетов вражеских беспилотников

Напомним, ранее мы писали, что это не первый случай падения российских ударных средств на территории соседних государств.

В частности, в ночь на 2 октября в в Румынии недалеко от украинской границы упал летательный объект,, предположительно, беспилотник. После падения возник пожар, однако информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.