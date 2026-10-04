Ситуацію дослідили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), про що зазначено в щоденному звіті.

Що відбулося в Молдові та чому це небезпечно для НАТО?

Національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала перетин кордону повітряними цілями у період з 7:45 до 8:00 3 жовтня.

Внаслідок вибухів та падіння уламків у кількох населених пунктах спалахнули пожежі, а також зафіксовано матеріальні збитки.

Президентка країни Мая Санду зазначила, що молдовський простір порушили 5 російських засобів повітряного нападу. Міністр оборони Анатолій Носатий уточнив, що йдеться про три ракети, якими, ймовірно, виявилися баражуючі боєприпаси "Бандероль", та два ударні безпілотники.

За даними МЗС Молдови, фрагменти літальних апаратів впали на території районів Кеушень, Хинчешть, Аненій-Ной та Штефан-Воде, а також поблизу села Крокмаз. Крім того, військовослужбовці зафіксували шостий несанкціонований об'єкт, який увійшов у повітряний простір з Одеської області та за хвилину повернувся в напрямку Одещини.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, систематичні та дедалі більш інтенсивні зальоти російських безпілотників у повітряний простір Молдови та країн НАТО є свідомою спробою Москви нормалізувати подібні порушення.

Фахівці підкреслюють, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 20 таких випадків, сім із яких сталися з серпня 2026 року.

Зауважимо ще й те, що у зв'язку з інцидентом дипломатичний корпус висловив рішучий протест представнику дипломатичного представництва агресора.

Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та запобігати повторенню подібних інцидентів,

– заявили у молдовському відомстві.

Серія зальотів ворожих безпілотників

Нагадаємо, раніше ми писали, що це не перший випадок падіння російських ударних засобів на території сусідніх держав.

Зокрема, у ніч на 2 жовтня в Румунії поблизу українського кордону впав повітряний об'єкт, імовірно, безпілотник. Після падіння виникла пожежа, однак інформації про загиблих, постраждалих чи руйнування не надходило.