Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Подробиці інциденту

У відомстві повідомили, що їхня система радіолокаційного спостереження виявила атаки БпЛА на цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу річкового кордону з Румунією.

Сигнал про інцидент у районі села Плауру в північній частині повіту Тулча надійшов близько 05:00. На місце екстрено направили пожежну команду і бригади Міноборони.

Територію падіння об'єкта оточили, а спеціалізовані групи оборонного відомства розпочали розслідування.

Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не зафіксували минулої ночі жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір країни,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 30 вересня біля села Бранешти в Молдові вибухнув безпілотник із маркуванням "Герань-4". Він зачепив дерева, впав біля траси та здетонував, утворивши вирву. Через порушення повітряного простору МЗС Молдови викликало посла Росії.

Того ж дня БпЛА упав менш ніж за 10 кілометрів від міста Бендери теж у Молдові. Він вибухнув на висоті близько 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв'язку.