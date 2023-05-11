Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из Польши Ришард Купидура. Он подчеркнул, что делать предварительные выводы рано, этот случай требует дополнительного исследования.

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Общественный деятель рассказал, что полный отчет по этому инциденту сейчас готовит Технический институт Воздушных сил Польши. В нём можно будет узнать больше деталей.

Однако предварительные выводы говорят о том, что, вероятнее всего, эта ракета Х-55 была выпущена с территории Беларуси ориентировочно в середине декабря. Из-за погодных условий тогда обломки не были обнаружены. Они были найдены случайным человеком уже в конце апреля.

Почему ПВО могли не использовать

Купидура подчеркнул, что этот инцидент можно оценивать по-разному. Вероятно, ракета была лишена боеголовки, то есть ее могли использовать для того, чтобы истощить силы ПВО.

Не обязательно говорить о том, что польское ПВО не сработало. Когда такой объект залетает на территорию, в этом случае Польши это отслеживается, но решение о его потенциальном сбитии принимается не обязательно. Его принимают, когда есть вероятность, что ракета повредит гражданские объекты, например,

– добавил говорящий.

Он предположил, если траектория полета ракеты была с конечной точкой, где она и упала, не повредив ни одного объекта, возможно, не было необходимости ее сбивать и привлекать всю мощность ПВО.

Купидура об обломках ракеты на территории Польши: смотреть видео

Подробности инцидента с падением ракеты в Польше