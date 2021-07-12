Падение "русского мира", – Пионтковский прокомментировал ситуацию в Молдове

В Молдове на досрочных выборах в парламент победила проевропейская партия Майи Санду. Россия стремительно теряет позиции в Европе и Азии и будет цепляться за остатки своего влияния в Украине и Беларуси.

Об этом в эфире программы "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. На вопрос о том, означают ли результаты выборов в Молдове и Армении крах концепции "русского мира", которую насаждает Кремль на постсоветском пространстве, публицист ответил утвердительно. Он отметил, что эта идея теряет поддержку и в Грузии, где проходят демонстрации против российского режима.

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"Член НАТО Турция выбросила Россию с Южного Кавказа. Османская империя удерживает там позиции, которых не имела последние 150 лет", – добавил Пионтковский.

Россия будет цепляться за остатки своего влияния

Публицист подчеркнул, что идея "русского мира" не могла прижиться в другой стране, кроме самой России. Сейчас Кремль решил повторить пример большевиков после Октябрьской революции. Но он не принял во внимание, что большевики не просто восстановили империю, а предложили так называемую новую религию – коммунизм.

Падения "русского мира" и конвульсии Российской империи заметны всем. Особенно бывшим колониям и подмандатной территории,

– подчеркнул Пионтковский.

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В этой ситуации, по словам Пионтковского, есть плохая новость для Украины. Ведь когда российские имперцы потеряют все, они будут цепляться за остатки своего влияния именно в Украине и Беларуси. И статья Путина – этому подтверждение.