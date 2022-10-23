"Саша, беги быстрее": обнародовали новое видео падения военного самолета в Ейске

Вечером 17 октября военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку в Ейске. В сети появилось еще одно видео, на котором можно четко рассмотреть момент попадания.

Его на камеру видеорегистратора сняли очевидцы, которые как раз проезжали мимо многоэтажки. В ролике, который 24 канал обнаружил в одном из телеграм-каналов, ясно видно как момент, когда воздушное судно Су-34 вспыхнуло, так и катапультированного пилота.

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Самолет вспыхнул мгновенно

Владельцы видеорегистратора спокойно ехали вечером, не подозревая, очевидцами чего они станут. На видео видно, как они без спешки передвигаются по дороге, как в какой-то момент в поле зрения попадает военный Су-34. Еще мгновение – он загорается, а через секунду – влетает на всей скорости в многоэтажку.

На этом, появившемся в сети видео, можно увидеть не только мощный взрыв, но и пилота самолета. Того, кто не отвел воздушное судно от жилмассива, а буквально обрек на гибель десяток человек.

Момент попадания военного самолета Су-34 в многоэтажку в Ейске: смотрите видео

Особого внимания заслуживает ехавшая рядом с водителем женщина. Когда самолет влетел в дом, она начала кричать: "Саша, беги быстрее. Люди-люди, не сбей никого". Эти двое тоже поступили как настоящие русские: убежали как можно скорее, чтобы еще их не догнала беда.

Что известно о попадании самолета в многоэтажку

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