"Саша, беги быстрее": обнародовали новое видео падения военного самолета в Ейске
Вечером 17 октября военный самолет Су-34 врезался в многоэтажку в Ейске. В сети появилось еще одно видео, на котором можно четко рассмотреть момент попадания.
Его на камеру видеорегистратора сняли очевидцы, которые как раз проезжали мимо многоэтажки. В ролике, который 24 канал обнаружил в одном из телеграм-каналов, ясно видно как момент, когда воздушное судно Су-34 вспыхнуло, так и катапультированного пилота.
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Самолет вспыхнул мгновенно
Владельцы видеорегистратора спокойно ехали вечером, не подозревая, очевидцами чего они станут. На видео видно, как они без спешки передвигаются по дороге, как в какой-то момент в поле зрения попадает военный Су-34. Еще мгновение – он загорается, а через секунду – влетает на всей скорости в многоэтажку.
На этом, появившемся в сети видео, можно увидеть не только мощный взрыв, но и пилота самолета. Того, кто не отвел воздушное судно от жилмассива, а буквально обрек на гибель десяток человек.
Момент попадания военного самолета Су-34 в многоэтажку в Ейске: смотрите видео
Особого внимания заслуживает ехавшая рядом с водителем женщина. Когда самолет влетел в дом, она начала кричать: "Саша, беги быстрее. Люди-люди, не сбей никого". Эти двое тоже поступили как настоящие русские: убежали как можно скорее, чтобы еще их не догнала беда.
Что известно о попадании самолета в многоэтажку
- Воздушное судно влетело в многоэтажное здание поздно вечером 17 октября. Известно, что сам самолет был полностью заправлен и нес на своем борту боекомплект. Не исключено, что этим воздушным судном должны были атаковать Украину.
- Вскоре в России начали придумывать чуть ли не на ходу версии. Мол, это был тренировочно-учебный полет. Ну и произошло возгорание двигателя, подумаешь. Пилот не пострадал.
- Заметим, что самолет упал в 150 метрах от школы. В ней в тот момент находились 600 детей. Известно, что трое из них – от 8 до 10 лет – пострадали. Одного ребенка госпитализировали, он был в тяжелом состоянии.
- Как мы уже говорили, пилотам самолета удалось выжить. "Герои" успешно катапультировались. В сети даже появилось видео, на котором можно увидеть, как состоянием их здоровья озабочены местные жители.
- На следующий же день стало известно, что в результате попадания самолета погибли 15 человек. Таким образом, пилоты собственноручно убили граждан своей же бестолковой страны.
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