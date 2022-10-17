Самолет в Ейске упал в 150 метрах от школы, где было 600 детей

Вечером 17 октября истребитель Су-34 упал на многоэтажку вблизи учебного заведения. Очевидцы сообщили, что на момент падения бомбардировщика в школе находились более полутысячи детей. Трое несовершеннолетних пострадали.

В Ейске российский Су-34 упал в 150 метрах от школы. Удар был настолько сильным, что стены затряслись, а помещение охватило дымом. Об этом пишут российские СМИ.

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От авиакатастрофы Су-34 пострадали дети

Учителя вывели школьников на улицу. Впрочем, по данным российских СМИ, трое детей 8 – 10 лет пострадали. Один несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.

Также известно по меньшей мере о шести погибших и 27 раненых. Впрочем, очевидцы сообщили, что на самом деле количество жертв может достигать не менее 10.

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Су-34 упал вблизи школы в Ейске: смотрите видео

Что известно об авиакатастрофе в Ейске

Российский бомбардировщик вечером 17 октября упал на многоэтажку. Дом охватил пламя. Повреждены не менее 17 квартир.

Истребитель нес полный боекомплект. На кадрах с места событий слышно, как происходила детонация.

Миноброны России заявили, что это якобы был тренировочно-учебный полет. Уверяют, что причина аварии – возгорание одного из двигателей. Пилоты катапультировались.

Восемь пострадавших, среди которых и ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По факту падения самолета возбуждено уголовное производство. Подробнее об авиакатастрофе в Ейске читайте в материале 24 канала.

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