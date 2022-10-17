Расцвел хлопок и "это вам за "шахидов": как украинцы реагируют на падение самолета в Ейске

В российском Ейске 17 октября упал военный самолет, который мог лететь, чтобы атаковать Украину. Пользователи сети отмечают, что таким образом оккупантов догнала карма.

В результате падения самолета вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Пилоты катапультировались, направив самолет на многоэтажку, передает 24 канал. По сути, это в стиле россиян. Известно, что есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

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Реакция украинцев

Украинцы в сети напомнили, что утром 17 октября россияне атаковали дронами Киев, где погибли четверо мирных людей. Следовательно, бумеранг не заставил врага долго ждать.

Обнародовали видео, как местная жительница в Ейске снимает пожар, в панике заявляя, что не знает, что происходит. Она спрашивает "почему это происходит". Украинцы объяснили ей, что это война, которую начал президент ее страны.

Некоторые говорят "мы вне политики". Но "политика" пришла и к тебе в гости. Наслаждайся!

– отмечают в сети.

Заметим, Ейск расположен рядом с аэропортом. Именно оттуда взлетают самолеты, чтобы бомбить Донецкую и Запорожскую области.

Реакция сети на падение самолета в Ейске / Фото из телеграмм-канала "Инсайдер":

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