Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что падение самолета в Казахстане должно стать еще одним "гвоздем" по "гробу" России.

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Россия странно действовала

Как отметил Ступак, есть вполне конкретные подозрения, что Россия сбила этот самолет из собственного ЗРК. Затем там почему-то не давали разрешение посадить его на собственных аэропортах. Поэтому пилоты были вынуждены лететь аж в Казахстан через Каспийское море.

Это авиационный вопрос. Но профессиональные люди, которым я доверяю, утверждают, что это была попытка утопить самолет в Каспийском море. Потом Россия списала бы эту катастрофу на что угодно. На "украинские дроны", шаровую молнию, или "гусей из Украины". Пилоты предотвратили масштабную катастрофу,

– сказал Ступак.

Уже была информация, что оккупанты вывозили комплекс "Панцирь-С1" с территории Чечни. В общем все это сильно напоминает то, как Россия в 2014 году сбила "Боинг" в Донецкой области.

Добавим, что в Азербайджане уже расследуют падение самолета в Казахстане. Экипаж и пассажиры слышали взрывы. А на самом самолете были видны пробоины. Капитан судна сказал, что ему отказали в посадке в Грозном и посоветовали сажать самолет в море. Но он решил взять курс на Актау в Казахстане.