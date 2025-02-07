Как сообщают местные СМИ, судно упало около 7:20 в раойне аэропорта Конгоньяс в западной части Сан-Паулу, передает 24 Канал.

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Авария с самолетом

Очевидцы рассказали, что самолет задел транспортные средства еще до того, как коснулся земли. На опубликованных кадрах в соцсети видно, что судно упало прямо на дорогу, которой передвигались машины.

На данный момент информации о пострадавших нет.

В Бразилии упал самолет на улице: смотрите видео

Напомним, что 7 февраля самолет авиакомпании Bering Air с 10 людьми на борту исчез с радаров вблизи города Ном на Аляске, продолжается поисково-спасательная операция. Операция осложнена неблагоприятными погодными условиями, к ней привлекли военных, в частности Береговую охрану США и ВВС США.