Эти события напрямую указывают на подготовку к контрнаступления, которое ничем хорошим для врага не кончится. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Эта активизация российской авиации посвящена ожиданию начала наступательных действий Украины. В этом и есть причина большого количества уничтоженной летательной техники.

Самолеты будут падать чаще

За последние две недели Украина услышала чуть ли не о десятках уничтоженных российских бортов, к тому же разными средствами поражения. В частности, ЗРК, ПЗРК и БпЛА. То есть, российские летательные аппараты повреждались не только в небе, но и на земле, акцентировал Свитан.

Это говорит об активизации боевых действий. Вероятно, активность вражеской авиации будет расти, с геометрической прогрессией будут расти и сообщения о количестве сбитых судов.

Самолеты будут наталкиваться на все более плотную систему противовоздушной обороны. Количество зенитно-ракетных комплексов у нас постоянно увеличивается, помогают партнеры. Поэтому добро пожаловать, российские пилоты, умирать в небе Украины. Для России самый оптимальный вариант – увидел Украину и умер,

– резюмировал полковник запаса.

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