Однако на этот раз говорится не о военной авиации, а о легкомоторном самолете Авиалесохраны Piper-PA-28-140. О его падении сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, пишет 24 Канал.

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Самолет невозможно восстановить

По данным росСМИ, произошло это во время взлета после дозаправки в аэропорту села Усть-Кулом около 17:20. На борту самолета в это время находились двое россиян, которые должны были совершить облет вокруг лесов.

Однако их полет довольно резко оборвался из-за линии электропередач, которую задел легкомоторник. Более того, как сообщили в российском МЧС, задеть высоковольтные провода самолету удалось из-за того, что он во время взлета потерял скорость.

Поэтому Piper-PA-28-140 шлепнулся на частный участок рядом с жилым домом и разрушил ограждение. После этого самолет еще и загорелся. Однако погасить пожар удалось менее чем через 30 минут, в 17:45.

После таких приключений, как подчеркнули в российских СМИ, самолет восстановлению не подлежит.

В республике Коми упал легкомоторный самолет на дом / росСМИ

Кстати, интересный факт: по данным Ространснадзора, в 2022 году российские авиакомпании совершили более двух тысяч рейсов с просроченными запчастями. Это означает, что самолетопад в России скоро станет рутиной,

– отметили в телеграм-канале NEXTA.

Не обошлось без пострадавших

Из-за жесткой посадки самолета не обошлось без пострадавших. По данным росСМИ, во время падения травмировался пилот самолета, поэтому ему понадобился осмотр и помощь медиков. Его пассажиру и людям на земле повезло больше – они максимум испугались из-за чрезвычайной ситуации.

Также в российских СМИ сообщили, что из-за аварии на части улиц поселка временно пропало электроснабжение. Его пытаются восстановить.