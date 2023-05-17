Однак цього разу мовиться не про військову авіацію, а про легкомоторний літак Авіалісоохорони Piper-PA-28-140. Про його падіння повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу регіонального МНС, пише 24 Канал.

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Літак неможливо відновити

За даними росЗМІ, трапилося це під час зльоту після дозаправки в аеропорту села Усть-Кулом близько 17:20. На борту літака у цей час перебували двоє росіян, які повинні були здійснити обліт навколо лісів.

Однак їхній політ доволі різко обірвався через лінію електропередач, яку зачепив легкомоторник. Ба більше, як повідомили в російському МНС, зачепити високовольтні дроти літаку вдалося через те, що він під час зльоту втратив швидкість.

Через це Piper-PA-28-140 гепнувся на приватну ділянку поряд із житловим будинком та зруйнував огорожу. Після цього літак ще й загорівся. Однак погасити пожежу вдалося менш ніж за 30 хвилин, о 17:45.

Після таких пригод, як підкреслили у російських ЗМІ, літак відновленню не підлягає.

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До речі, цікавий факт: за даними Ространснагляду, у 2022 році російські авіакомпанії здійснили понад дві тисячі рейсів із простроченими запчастинами. Це означає, що літакопад у Росії скоро стане рутиною,

– зазначили у телеграм-каналі NEXTA.

Не минулося без постраждалих

Через жорстку посадку літака не минулося без постраждалих. За даними росЗМІ, під час падіння травмувався пілот літака, тож йому знадобився огляд та допомога медиків. Натомість його пасажирові та людям на землі пощастило більше – вони максимум перелякалися через надзвичайну ситуацію.

Також у російських ЗМІ повідомили, що через аварію на частині вулиць селища тимчасово пропало електропостачання. Його намагаються відновити.