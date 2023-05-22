Ці події напряму вказують на підготовку до контрнаступу, який нічим добрим для ворога не закінчиться. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Ця активізація російської авіації присвячена очікуванню початку наступальних дій України. В цьому і є причина великої кількості знищеної літальної техніки.
Літаки падатимуть частіше
За останні два тижні Україна почула ледь не про десятки знищених російських бортів, до того ж різними засобами ураження. Зокрема ЗРК, ПЗРК та БпЛА. Тобто російські літальні апарати пошкоджувалися не лише в небі, а й на землі, акцентував Світан.
Це говорить про активізацію бойових дій. Імовірно, активність ворожої авіації буде зростати, з геометричною прогресією зростатимуть і повідомлення про кількість збитих суден.
Літаки будуть наштовхувалися на все більш щільну систему протиповітряної оборони. Кількість зенітно-ракетних комплексів у нас постійно збільшується, допомагають партнери. Тому ласкаво просимо, російські пілоти, вмирати в небі України. Для Росії найоптимальніший варіант – побачив Україну і помер,
– резюмував полковник запасу.
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Що відомо про літакопад в Росії
- Повітряні сили повідомили про ліквідацію російського винищувача Су-35 над Чорним морем.
- 13 травня побило всі рекорди російської авіатрощі. Тоді впали п'ять повітряних суден. Причини ліквідації невідомі, існують версії від роботи російських партизанів, до роботи винищувачів, української чи російської ППО.
- На території Брянщини стає все дедалі тривожніше. Там один з легкомоторних літаків нещодавно впав неподалік приватного сектора.