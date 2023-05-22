Ці події напряму вказують на підготовку до контрнаступу, який нічим добрим для ворога не закінчиться. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Цікаво Від Путіна зараз залежить лише одне – рішення про суїцид, – політтехнолог

Ця активізація російської авіації присвячена очікуванню початку наступальних дій України. В цьому і є причина великої кількості знищеної літальної техніки.

Літаки падатимуть частіше

За останні два тижні Україна почула ледь не про десятки знищених російських бортів, до того ж різними засобами ураження. Зокрема ЗРК, ПЗРК та БпЛА. Тобто російські літальні апарати пошкоджувалися не лише в небі, а й на землі, акцентував Світан.

Це говорить про активізацію бойових дій. Імовірно, активність ворожої авіації буде зростати, з геометричною прогресією зростатимуть і повідомлення про кількість збитих суден.

Літаки будуть наштовхувалися на все більш щільну систему протиповітряної оборони. Кількість зенітно-ракетних комплексів у нас постійно збільшується, допомагають партнери. Тому ласкаво просимо, російські пілоти, вмирати в небі України. Для Росії найоптимальніший варіант – побачив Україну і помер,

– резюмував полковник запасу.

Світан передбачив збільшення мінусових польотів росіян: дивитися відео

Що відомо про літакопад в Росії