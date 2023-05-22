Владімір Путін сприймає гостро негативні процеси, що запустилися в Росії, однак впливу на них уже не має. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман.
Зверніть увагу Російські добровольці назвали свою мету у Бєлгородській області
Вже ні для кого не секрет, що вся інформація, яку доповідають Путіну, насправді є брехнею. Адже він 24 лютого 2022 року сподівався на теплу зустріч з квітами в Україні, однак цього не відбулося. Так само як не відбулося взяття Києва за 3 дні, та й загалом багато чого пішло не по плану. Радше навіть – все.
Зеленський в Росії вирішує більше за Путіна
Єдине, на що Путін може вкрай хворобливо відреагувати це те, що проти Росії на її ж території воюють російські громадяни. Тому він знешкоджує колишніх співробітників КДБ, адже вони для нього є не опозиціонерами, а зрадниками.
Нам вже пора припинити думати про що говорять Путіну. Від нього вже нічого не залежить. Від нього залежить сьогодні лише одне рішення – воно пов'язане із суїцидом,
– додав аналітик.
На його переконання, Зеленський зараз більше впливає на те, що відбувається в Росії. І росіяни вже не мають іншого виходу, вони всією країною відповідатимуть за те, що зробили воєнні злочинці.
Гельман про нікчемність становища Путіна в Росії: дивитися відео
Що відомо про інциденти з РДК
- 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що перетнули кордон Росії. А на прикордонному пункті Федеральної служби безпеки виникла пожежа. Вони також оголосили про звільнення деяких населених пунктів Бєлгородської області.
- Влада БНР провела термінову нараду. Губернатор області звинуватили Україну "в інформаційній атаці на Бєлгородську область, щоб викликати паніку". Справедливості заради варто зазначити, що паніка на місцевих жителів таки нахлинула. Вони масово почали виїжджати з території Бєлгородщини.
- В українській розвідці заявили, що українська ДРГ не причетна до подій в Росії.
- Натомість в легіоні "Свободи Росії" повідомили, що створюють в Бєлгородській області демілітаризовану зону.