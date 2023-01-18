Падение вертолета в Броварах: в ГСЧС рассказали все, что известно

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет. В результате этого произошло разрушение детского сада и автомобилей.

В настоящее время спасатели ликвидировали пожар. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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Подробности падения вертолета в Броварах

Как рассказали в ГСЧС, в Броварах в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания детского сада с последующим возгоранием, остекление в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 квадратных метров, а в 09:28 – ликвидирован,

– отметили спасатели.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

По состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), которые госпитализированы в больницы.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС", – добавили спасатели.

В Броварах погибло руководство МВД

Среди 9 человек, которые находились на борту вертолета, было руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, руководитель ведомства Денис Монастырский, занимавший должность с июля 2021 года, сменив в должности Арсена Авакова.

Также погиб первый замминистра Евгений Енин. Одно время он работал на должностях заместителя генпрокурора и министра иностранных дел. С 2021 года являлся заместителем Дениса Монастырского.

Кроме того, погиб госсекретарь МВД Юрий Лубкович. При жизни он занимал ряд должностей в Кабинете Министров, а прежде работал в Тернопольской ОВА. С ноября 2021 года работал в должности госсекретаря министерства.