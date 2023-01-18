Наразі рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини трагедії з'ясовують.

Важливо Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Подробиці падіння вертольота у Броварах

Як розповіли у ДСНС, у Броварах внаслідок падіння вертольота ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі дитячого садочка з послідуючим загорянням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів.

О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 метрів квадратних, а о 09:28 – ліквідовано,

– зазначили рятувальники.

На борту перебувало 9 осіб: 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Станом на 11 годину загинуло 15 осіб, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.

"До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС", – додали рятувальники.

У Броварах загинуло керівництво МВС

Серед 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера, було керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, очільник відомства Денис Монастирський, який перебував на посаді від липня 2021 року, змінивши на посаді Арсена Авакова.

Також загинув перший заступник міністра Євгеній Єнін. У свій час він працював на посадах заступника генпрокурора та міністра закордонних справ. З 2021 року був заступником Дениса Монастирського.

Крім того, загинув держсекретар МВС Юрій Лубкович. За життя він обіймав низку посад у Кабінеті Міністрів, а до того працював у Тернопільській ОВА. З листопада 2021 року працював на посаді держсекретаря міністерства.