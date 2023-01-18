В Броварах упал вертолет: первые фото и видео с места

В Броварах Киевской области упал вертолет. Предварительно, есть жертвы и пострадавшие.

Местные телеграм-каналы уже обнародовали ужасающие кадры с места происшествия, информирует 24 Канал. В настоящее время работают все соответствующие службы.

Важно Падение вертолета в Броварах: в садике находились дети

В Броварах упал вертолет

Предварительно, во время падения вертолет задел детское учреждение, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.

По состоянию на 9:30 известно около пяти раненых, также есть погибшие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что увеличивается количество уведомлений по пострадавшим в Броварах.

Что происходит на месте происшествия / фото местные телеграм-каналы

Падение вертолета в Броварах: смотрите видео

В садике находились дети

Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что в момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.

Пресс-служба полиции Броварского района сообщила, что среди детей нет пострадавших.