За считанные минуты произошла катастрофа, – Данилов рассказал о последнем сообщении Монастырского
18 января жуткая авиакатастрофа шокировала украинцев и весь мир. В Броварах упал вертолет, в котором находился глава МВД Денис Монастырский. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о его последнем сообщении.
Деталями того ужасного дня он поделился в эфире. По словам секретаря СНБО, в тот день Владимир Зеленский должен в очередной раз собрать Ставку верховного главнокомандующего.
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Монастырский должен был присоединиться онлайн
Данилов отметил, что на Ставке глава МВД должен быть онлайн. Присоединиться к ней он должен был из Полтавы. Что касается самого совещания, то оно должно было состояться в 10:00. Время и место по соображениям безопасности никогда не сообщают.
По словам Данилова, последнее сообщение от Дениса Монастырского он получил в 8:07. Секретарь СНБО не рассказал о его содержании. Лишь заметил, что поступило оно за какие-то считанные минуты перед жуткой авиакатастрофой.
Обязательно выясним все обстоятельства. Я бы очень хотел, чтобы до окончательных выводов не было никаких толкований: кто это, что это, зачем это. Это очень чувствительный вопрос. Мы должны говорить фактами, а не догадками,
– подчеркнул Данилов.
Он также подчеркнул, что в Украине обязательно получат ответ, что же произошло 18 января в Броварах. Также узнают, почему упал вертолет с главой МВД и его заместителями.
Коротко об авиакатастрофе в Броварах
- Отметим, что утром 18 января вертолет с чиновниками упал неподалеку от детской сада в Броварах, что на Киевщине. Известно, что на тот момент в дошкольном заведении находились 73 маленьких украинца. Само здание охватило пламя, вспыхнувшее в результате авиакатастрофы.
- Ее расследованием уже занимаются. Сотрудники СБУ работают над установлением причины крушения. Озвучено несколько версий. Среди них – нарушение правил полета, неисправность вертолета. Не исключают возможные умышленные действия, которые стали причиной падения воздушного судна.
- Напомним, что 18 января в Броварах погиб не только глава МВД Денис Монастырский. Также в вертолете разбились его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
- Вскоре в полиции уточнили данные по поводу падения вертолета. Стало известно, что на его борту находились не 9, а 10 человек. Трое из них – члены экипажа.