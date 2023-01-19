За считанные минуты произошла катастрофа, – Данилов рассказал о последнем сообщении Монастырского

18 января жуткая авиакатастрофа шокировала украинцев и весь мир. В Броварах упал вертолет, в котором находился глава МВД Денис Монастырский. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о его последнем сообщении.

Деталями того ужасного дня он поделился в эфире. По словам секретаря СНБО, в тот день Владимир Зеленский должен в очередной раз собрать Ставку верховного главнокомандующего.

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Монастырский должен был присоединиться онлайн

Данилов отметил, что на Ставке глава МВД должен быть онлайн. Присоединиться к ней он должен был из Полтавы. Что касается самого совещания, то оно должно было состояться в 10:00. Время и место по соображениям безопасности никогда не сообщают.

По словам Данилова, последнее сообщение от Дениса Монастырского он получил в 8:07. Секретарь СНБО не рассказал о его содержании. Лишь заметил, что поступило оно за какие-то считанные минуты перед жуткой авиакатастрофой.

Обязательно выясним все обстоятельства. Я бы очень хотел, чтобы до окончательных выводов не было никаких толкований: кто это, что это, зачем это. Это очень чувствительный вопрос. Мы должны говорить фактами, а не догадками,

– подчеркнул Данилов.

Он также подчеркнул, что в Украине обязательно получат ответ, что же произошло 18 января в Броварах. Также узнают, почему упал вертолет с главой МВД и его заместителями.

Коротко об авиакатастрофе в Броварах