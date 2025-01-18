Ко второй годовщине этого трагического дня, состоялась церемония возложения цветов и чествования жертв авиакатастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и Нацгвардию.

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В Киеве почтили память Монастырского и других погибших в катастрофе

В субботу, 18 января, на Байковом кладбище командующий НГУ, руководство МВД, родные и близкие погибших почтили память всех, кого забрала та страшная трагедия.

Эта потеря стала не только личной трагедией для семей, близких, коллег погибших, но и потрясающим ударом для всей страны,

– подчеркнул Игорь Клименко.

Глава МВД добавил, что память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.

Церемония возложения цветов на Байковом кладбище: смотрите видео

В то же время МВД еще раз напомнили, что страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками министерства:

Денис Монастырский

Евгений Енин

Юрий Лубкович

Николай Анацкий

Андрей Маринченко

Михаил Павлушко

Татьяна Шутяк

Александр Василенко

Константин Коваленко

Иван Касьянов

Елена и Милана Пономаренко

Марина Грановская

Татьяна Бойченко

К слову, в ноябре 2023 года было завершено досудебное расследование трагедии. В прокуратуре рассказали, что чиновники ГСЧС нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство МВД. Из-за плохой погоды вертолет летел на предельно низкой высоте. Пилот увидел препятствие и, пытаясь избежать его, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.