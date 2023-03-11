22 сентября 2022 года мир облетели снимки освобожденных из российского плена командиров обороны Мариуполя, которых привезли в Стамбул. На них было видно, как украинские защитники постепенно осознают факт обмена и постепенно впускают в сердце эмоции. От взгляда на эти снимки казалось, что освободили каждого из нас.

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Эти фотографии сделал офицер, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий. И это одни из многих исторических кадров, которые он сделал. За этими снимками – не только талант фотографа. За ними стоит опыт добровольца, военнослужащего и человека, который может увидеть и показать миру других. История воина и художника Николая Анацкого – читайте на сайте 24 Канала.



Николай Анацкий / Фото 24 Канала

Доброволец батальона "Донбасс"

Николай Анацкий вырос в Бахмуте. Очень радовался тому, что в проукраинской семье. Мечтал стать военным, но в армию не взяли – были спортивные травмы, которых хватило, чтобы не пройти медкомиссию.

Поступил в институт на бюджет, на электротехнологический факультет… Думал, что отучусь в институте и сразу – в армию. Отучился, но не прошел медкомиссию. Я занимался тяжелой атлетикой, были небольшие травмы. Их хватило, чтобы меня не взяли в армию. Даже не расстроился. Почему-то знал, что буду военным. Возможно – не всегда, но какой-то промежуток своей жизни точно,

– рассказывал он сам в интервью 24 Каналу.

После института пошел работать. Пока россияне в 2014 году не развязали войну против Украины, Бахмут был одним из самых перспективных городов Донбасса. Там всегда была работа. Николай устроился на работу в мебельную фабрику. Стал мастером по планированию производства. Эта должность потом облегчила ему выбор псевдо – "Мастер".



После деоккупации Бахмута в 2014-м Николай присоединился к добровольческому батальону / Фото из архива Анацкого

Мечта стать военным реализовалась после вторжения россиян, оккупации и освобождения Бахмута. Дом семьи Николая расположен возле воинской части, которую в 2014 году россияне штурмовали несколько раз.

"Третий штурм воинской части был самым жестким, тогда как раз танки расстреливали часть. Наш дом рядом, в нем все дрожит. Отец сказал сесть возле капитальной стены – там было безопаснее всего. Я сидел на полу под стенкой и чувствовал эти горячие волны воздуха после каждого выстрела", – рассказывал Николай.

Он объяснял, что в тот момент испытывал наибольший страх и понимал, что "теперь уже все может закончиться, совсем все. А ты ничего не можешь сделать..."

Я такого страха больше никогда не чувствовал и пообещал себе, что никогда больше не буду чувствовать. Абсолютная беспомощность, ты просто зритель. Перед твоим домом разворачиваются исторические события, которые окажут влияние на твою жизнь, на жизнь всех вокруг, ты поддерживаешь одну из сторон, полностью поддерживаешь. Но помочь не можешь. Такого страха реально не испытывал нигде. Даже во время первого боевого выезда в Дебальцево. Разумеется, там тоже был страх – все боятся. Но там был совсем другой страх,

– вспоминал он.

Бои за Дебальцево и Широкино

После деоккупации Бахмута Николай стал пулеметчиком добровольческого батальона "Донбасс". Боевое крещение прошло в боях за Дебальцево.

"Мы сразу приехали в такое место, где движ был жесткий. Я себе бой немножко не так представлял. Смотрел разные фильмы о войне, в игры играл. Война на самом деле оказалась другой – грязь, пот, кровь, трупы. Совсем не киношная", – объяснял он.



Николай Анацкий принимал участие в боевых действиях на Востоке / Фото из архива Анацкого

Потом последовали бои за Широкино. О них Николай шутил, что когда они с собратьями приезжали из ротации, у каждого ангел-хранитель, по-любому, шел в запой.

"У него работы за это время было много, и эта работа была нервной", – говорил он.

"Раз заехала российская спецура – тогда у нас просто чудом не было убитых. У меня за 5 суток было сразу 3 новых дня рождения: то снайпер чуть не снял, то пулеметчик ночью стрельнул. Мы с моим вторым номером сидели в ближайшем к сепарам блиндаже. Тогда по ночам столкновений не было. Товарищ вылез из окопа, сидел сверху, я оперся руками на бруствер. Мы по очереди в тепловизор смотрели. Я как раз передал товарищу тепловизор, глаза уже привыкли к темноте. Смотрю – где-то в километре от нас вспышки начались. Мозг не работал. Я был не то, что в полудремоте, но в таком режиме, когда вы не ожидаете, что что-то произойдет, почти расслабленном. Внезапно я откинулся назад и упал. Было ощущение, что меня просто со всей дури кто-то потащил обратно. Пока падал, услышал, как входят пули в землю совсем рядом. Краем глаза увидел, что мой товарищ скатился вниз. Подбежал к нему – а вокруг трассеры пролетают, пули свистят – он говорит: "у меня воротничок шевельнулся". Я из пулемета тогда всадил полную ленту и по нам перестали стрелять. На следующий день посмотрели китель друга – у него на липучке возле воротничка полоска от пули запеклась", – рассказывал Николай.

Друг – Николай Черныш – эту историю воспринимает несколько иначе. По его воспоминаниям, в ту летнюю ночь "Мастер" спас ему жизнь.

"До сепаров было метров 150 – 200. Сидим, болтаем тихонечко и наблюдаем. Коля мне отдает тепловизор. Здесь вспышка, он меня толкает и мы уже вместе падаем в окоп. Пока падал, почувствовал, как у меня воротник шевельнулся. Мы в ответочку туда насыпали. Утром смотрю, у меня на воротнике полоска – почти вплотную возле шеи прошло. Вот теперь думаю, что он, наверное, тогда мне жизнь спас", – говорит он.



Николай Анацкий и Николай Черныш / Фото предоставлено Чернышем

Черныш в шутку добавляет, что "Мастер" перевернул его представление о людях из Донецкой области.

"Я в батальон приехал наивным ребенком из села – 23 годика, мира не видел. Мне тогда так интересно стало: мы же в Донецк будем ехать воевать, а тут у меня кадр из Донетчины. Дай, думаю, с ним поговорю, как они там живут. Поговорили и я в нем очень "разочаровался". Говорил: "Тю, я думал, вы там все поголовно сепаратисты, а ты здесь, оказывается, нормальный". И так слово за слово мы с ним очень быстро сдружились", – вспоминает он.

"Он был очень отважным воином. Довериться ему во время боя можно было всегда – он в экстренных ситуациях был очень хладнокровным. И был очень бесстрашным. Обо мне говорил, что я безбашенный, но сам был таким же", – добавляет собрат Александр Хомасуридзе.

Первая большая ротация

Собратья об этой первой большой ротации добровольцев на Донбассе вспоминают, как и все воины, которые успели насмотреться на войну: с иронией, местами черной, опуская страшные эпизоды, которых посторонние не поймут, и без особого пафоса.



Николай Анацкий с побратимами / Фото предоставлено Чернышем

"Мы с Колей постоянно ездили вместе. Я всегда ему говорил: иди в церковь, поставь свечу. Потому что когда мы уезжали, постоянно там где мы – там накрывает артиллерия. Шутил, что он приключения к себе притягивает, как магнит", – говорит Черныш.

К боевым задачам относился очень серьезно, к каждому выезду тщательно готовился заблаговременно. Что, кстати, не мешало оценивать и курьезные ситуации тоже. Потому что без юмора на войне выжить невозможно.

Раз, после ротации их подразделение стояло на блокпосте в одном небольшом селе. Особо важной работы там не было. Поэтому ребята периодически тренировались за селом. Когда очень хотелось мяса – периодически ездили ГАЗелькой на зайцев охотиться.

Один собрат – за рулем, Коля с тепловизором за зайцами наблюдал, я из автомата стрелял, и так мы себе ужин ловили. Раз мы за зайцем по полю гонялись часа два. Уже надоело, что никак не можем его поймать. Решили сместиться на другой участок поля. Коля говорит: "Вижу зайца, на 10". Потихоньку едем, я уже приготовился стрелять. Коля говорит, заяц близко. А потом раздается его просто истерический крик: "Заяц встает!". Я такой – в смысле? Врубаем дальний свет, – а там тело в бронике, каске, балаклаве встает и натягивает на себя штаны. Резко сдали назад, залегли. Сообщили своим, что у нас непонятные кадры в форме. ДРГ зашла, наверное. Бой дать не можем, потому что не знаем, сколько их там,

– вспоминает Черныш.

"Прилетели наши. Оказалось, что наша арта ночью в село заехала, а нам никто не сообщил. Они тоже не знали, что мы здесь стоим. Так их человек 100 сидело в посадке и они 2 часа наблюдали, как мы гоняли того зайца на ГАЗельке. "Кадр, которого мы с зайцем спутали, отошел по своим делам, а тут – вот такая ситуация. Мы потом еще прикалывались: "А ты видел, какие у того зайца уши?", – добавляет он.

Служба в батальоне им. Кульчицкого

Когда батальон "Донбасс" распался, Николай продолжил службу в Нацгвардии и перевелся в добровольческий батальон имени Сергея Кульчицкого.



Николай Анацкий продолжил службу в Нацгвардии / Фото из архива Анацкого

Одним из тех, кто первым встретил его в подразделении, был Виталий Маркив. Они познакомились, когда Николай только перевелся в батальон, а Маркив вернулся из ротации и должен был ехать в знаменитый отпуск в Италию. Говорили в основном о ценностях подразделения и требованиях к мотивации бойцов.

Мы говорили минут 15. О службе. Первое впечатление – человек действительно мотивирован. В коротком разговоре он успел рассказать, что для него приоритет – освобождение украинского Донбасса. У него в глазах была уверенность человека, который знает, что должен делать, и было видно, что человек не будет отсиживаться. Он был подтянутым, следил за собой. Я обратил на это внимание, потому что человек, который чтит форму, чтобы все было ровно, все было четко, подшито, у него шевроны можно было линейкой отбивать. Это многое дает понять о характере человека,

– вспоминает Маркив.

В следующий раз они встретились через 3 года. Когда Николай уже как пресс-офицер Министерства внутренних дел встречал Маркива в Украине после освобождения из заключения.



Один из первых кадров возвращения Виталия Маркива после заключения в Италии / Фото Николая Анацкого

"Я его сразу узнал, у него была специфическая улыбка: не очень яркая, но приятная. Мне было приятно увидеть лицо собрата среди тех, кто меня встречал. Уже потом я узнал, что он успел послужить в батальоне Кульчицкого, воевал в очень горячих точках". Николай сделал первые мои снимки после возвращения. Там была очень спонтанная съемка. Я из аэропорта ехал на встречу к Президенту. Мы заговорили за этот плакат, в мою поддержку. Меня спросили, представляю ли я его масштаб. Мы остановились на Софийской площади и я впервые увидел этот плакат. Именно тогда набрал маму. И на том снимке были действительно искренние ощущения, которые Николай мастерски поймал", – говорит Маркив.

Фотограф Министерства внутренних дел

Ловить момент в кадр Николай научился еще до того, как у него появилась камера.

"На телефон снимал очень много. В 2015 году он меня сфотографировал без лица. Я потом признался, что он на моей фотографии заработал целый доллар, потому что кто-то ее на стоке купил. Камера у него появилась уже позже. Когда ему скучно было на блокпосте, он постоянно о фотографии рассказывал. Я ему говорил: "Братан, оно мне неинтересно". Отвечал: "Нет, ну ты послушай…". Я его раз попросил меня на телефон сфотографировать. Мы тогда с женой только начинали встречаться и нужен был снимок. То мы освещение и как там сесть выбирали бог весть сколько времени, чтобы ту одну несчастную фотографию сделать и отправить", – вспоминает Черныш.



Тот самый кадр, на котором Николай заработал 1 доллар / Фото предоставлено Чернышем

Побратим Роман Шитый добавляет, что это увлечение фотографией заметили в подразделении и начали приглашать его поснимать разные мероприятия батальона.

"Потом ему предложили должность в пресс-центре одной из частей. Дали офицера и он пошел работать в этом направлении", – рассказывает он.

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Коллега Роман Иванюк говорит, что когда Николай работал в пресс-службе Нацгвардии, казалось, что он снимает постоянно.

"Кажется, половина всех снимков, которые публиковала пресс-служба Нацгвардии, были именно его. Его замечали и подтягивали к себе в разных управлениях, потому что у него был талант и он умел себя проявлять. Он не потерял кайф от удачно пойманного кадра. Его восторженное "Рома, смотри! Какой кадр поймал!" традиционно завершало каждый выезд, любой красивый день, это постоянно было", – говорит он.



Один из удачных кадров со Дня защиты детей 2022 года / Фото Николая Анацкого

Рассказывает, что когда они познакомились, Николая от других военнослужащих отличало большое уважение своей профессии и понимания, какой эта профессия должна быть.

Он был определенным идеалистом. Не все понимают, что форма накладывает на тебя внутренний долг. В кругу это осознание было врожденным. Если взять срочника в 2018 году в звании младшего сержанта и Колю – это мотивированно совершенно разные люди. У него было понимание, что такое война. Сознавал, что военное дело требует постоянной работы над собой и постоянного совершенствования. Оно в нем жило. Иметь погоны еще не значит, что ты – боец по жизни. Он был бойцом. Он хотел быть воином и военным. По нему было видно, что он умеет и готов бороться,

– вспоминает Иванюк.

Анастасия Салашна из пресс-службы Нацгвардии добавляет: в работе Николай не всегда был удобным.

"Коля знал себе цену, у него был насыщенный боевой опыт. Поэтому он не любил офицеров, которые не воевали, считали звезды у себя на погонах и воспринимали войну исключительно как лагерь для взрослых мальчиков. Коля знал другую войну. К таким офицерам имел очень предвзятое отношение". "Они это чувствовали. Иногда из-за их легкомысленного отношения к войне возникали конфликты. Но впоследствии он научился воздерживаться от комментариев, когда разговор заходил за Донбасс", – говорит она.



Николай Анацкий / Фото 24 Канала

Говорит, несмотря на успешную карьеру в Министерстве внутренних дел, Николай так и не стал системным человеком. Научился работать в государственной системе, чтобы иметь возможность фиксировать историю. Но в душе остался своенравным бахмутским казаком.

В конце концов Николая из НГУ перетянули в Министерство внутренних дел. Виктория Навроцкая, которая до 2021 года возглавляла Департамент коммуникаций МВД, заметила его во время работы на большом мероприятии ко Дню Нацполиции на Софиевской площади в 2018 году.

Он сделал очень классные, не паркетные кадры. Нам нужны были молодые и амбициозные фотографы. Мы предложили Коле к нам перейти. Переход длился 8 или 9 месяцев, Колю не отпускали,

– рассказывает она.



Николай Анацкий во время работы / Фото 24 Канала

Добавляет, что он умел созидать и фиксировать. Делал классные репортажи и отличные портреты. Даже протокольные мероприятия на его фотографиях получались живыми.

В конце концов Николай стал личным фотографом министра внутренних дел.

"Его это радовало. Но не из-за должности. Из-за возможности снимать. Он вообще был не о должности. Его больше всего интересовала работа. Постоянно инициировал новые съемки. Его часто просили помочь со снимками из разных наших департаментов", – говорит Навроцкая.

Благодаря должности Николай стал одним из тех, кто фиксировал современную историю Украины. Поэтому в ближайшие годы его снимки еще будут везде: у него была возможность фиксировать ключевые события в Украине и работу правоохранителей, защитников и спасателей.



Операция по захвату мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве / Фото из архива Николая Анацкого

"Когда что-то происходило – он одним из первых оказывался на месте происшествия и снимал. Когда мужчина взял в плен гражданских на мосту, то все фотографии из этой спецоперации делал Коля. Он с фотоаппаратом шел вместе с группой захвата", – рассказывает Иванюк.

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Оборона Киева

Николай точно знал, что Россия не остановится на Донбассе и полномасштабное вторжение будет. Он готовился к нему.

Коля всегда повторял: "Будет великая война. Россия не остановится на Донбассе. У нас есть время на подготовку". Тогда эти нарративы были немодными. Я сама его за эти мысли называла фаталистом. Но он был уверен, что война будет и продолжал к ней готовиться. Постоянно покупал дополнительную экипировку и тренировался. Когда только началось полномасштабное вторжение, у меня произошла паника. Он мне сказал: "Сеструха, наконец прорвало!"

– вспоминает Салашна.

24 февраля Николай вывез на Запад Украины беременную жену, а сам вернулся в Киев. Присоединился к своим ребятам из батальона Кульчицкого.

"Говорил, что фотографировать сейчас сможет любой, а он нужен как опытный воин. Он в определенной степени радовался, потому что знал, что полномасштабная агрессия приближает нашу победу", – говорит Салашна.



После полномасштабного нападения 24 февраля Николай снова пошел воевать добровольцем / Фото из архива Анацкого

Шитый рассказывает, что 25 марта они встретились уже в части. Сначала – задачи по патрулированию и охране в самой столице. Затем отправились на Горенку, чтобы усилить одно из подразделений ВСУ. Чуть не доехали – россияне начали обстреливать колонну и гвардейцы должны прятаться, кто где мог.

Коля – воин спокойный как удав. Паники нет, всегда думает головой. Нас когда под Киевом крыли, у него вообще ноль эмоций на лице. Возле него упало, его немного стенкой привалило, мы там в подвале сидели, постоянно перекрикивались, чтобы контакт не терять. Прилет. Я вижу, что стена рухнула, понимаю, что он где-то возле нее был. Кричу: "Мастер! Мастер!". Он вылезает, весь в мелу, смотрит на меня, говорит: "Все нормально. Надо сваливать, потому что хуже будет",

– вспоминает он.

После нескольких часов обстрела старший колонны дал приказ отходить на Киев. Выходили пешим порядком. Техника была побитой, забрать ее не смогли.

"Мы дошли до перекрестка Пуща – Ирпень, там возле заправки "Окко" ТРО стояла. Дальнейших указаний ждали там. Несколько дней спали в КрАЗах. Потом получили приказ размещаться на том перекрестке, обустраивать себе позиции и ждать прорыва российских войск", – рассказывает Шитый.



Николай Анацкий / Фото 24 Канала

Вспоминает, что настолько замучился спать в холодном и неудобном КрАЗе, сидя, что решил ночевать на заправке. Там было тепло и самое главное – можно было лечь и вытянуть ноги. Николай его отговаривал: "Это заправка, одна ракета прилетит, оно как рванет, вас и не найдут".

"Но у меня настолько не было сил, что было пофиг. Тогда я пошел ночевать на заправке сам. На следующий вечер уже "Мастер" не выдержал и предложил ночевать на заправке. А меня уже словно отвернуло: уже выспался, больше не хочу. Он пошел ночевать на заправку сам. Мы спали в КрАЗе, который был припаркован в метрах 50 от той заправки. Ночью в заправку прилетела ракета", – говорит он.

Первый взрыв произошел около 3 ночи. От него загорелась припаркованная рядом машина Вооруженных Сил с боекомплектом.

На заправке все горело и взрывалось аж до утра. Собратья говорили, что нужно идти Колю вытаскивать, но реально когда там все рвется, ты уже ничего не поделаешь. Коля потом еще прикалывался с меня: "Вот, блин, Спаситель!". На самом деле, он и еще несколько парней, которые ночевали на заправке, проснулись после первого взрыва и через окно успели выскочить и отбежать,

– говорит Шитый.

"Весь период обороны Киева мы были вместе. Готовились встречать прорыв российских колонн. Потом поехали на боевое слаживание и Коле за несколько дней до выезда на Восток звонят с работы и отзывают обратно в Министерство. Для него это шок был. Жена его рассказывала, что он очень беспокоился, что все его друзья поехали воевать, а он остался", – говорит он.



Николай Анацкий / Фото из архива Анацкого

"Мы пересекались, когда были бои за Киев. Много переписывались. Потом он мне рассказал, что ему предложили вернуться в Министерство. Я ответил, что своими фотографиями он также может донести до мира суть нашей войны, а когда будет критический период и все должны будут стать к оружию, мы еще все успеем навоеваться", – добавляет Маркив.

Возвращение к фотографии

Николай вернулся на работу в МВД и сопровождал министра на выездах, в том числе – в зону боевых действий. Успел сделать немало исторических кадров.

В частности – показать историю возвращения командиров из Азовстали.



Командиры обороны Мариуполя / Фото Николая Анацкого

Эта съемка в Стамбуле была одной из самых эмоциональных его съемок. Рассказывал, что когда ребят привезли, они даже не сразу поняли, где они.

"Только когда их завели в теплое помещение, налили теплый чай и дали сигарету, они осознали, что это реальность и их действительно обменяли. Коля поймал этот момент. Фотографий наделал там под сотню. Обрабатывал больше суток. Правда, не знаю, где они сейчас. Он все с собой возил", – говорит Иванюк.

Салашна добавляет, что каждая съемка в 2022 году была для него очень эмоциональной.

"Он первым видел то же, что видел министр. Часто это было тяжело. Больше всего его поразил удар по Виннице. Там пострадало очень много детей. У него как раз тогда родилась дочь. Он этот удар воспринял очень близко к сердцу. Говорил: "Я сейчас все примеряю на свою малышку. И ненавижу рашистов еще больше", – говорит она.



Последствия очередной атаки россиян на Украину / Фото Николая Анацкого

Хомасуридзе рассказывает, что он внимательно следил за судьбой Бахмута – в городе, несмотря на уговоры эвакуироваться, оставались родители.

"В конце концов, Коля их убедил. Буквально в последние дни, когда еще можно было безопасно уехать, они эвакуировались. Он говорил, что не представляет, как вернется в Бахмут. А сейчас – тем более", – говорит он.

Параллельно Николай поддерживал собратьев всеми возможными способами.

"Была история, когда наши ребята танчик затрофеили, а сами подорвались на МОНке возле того танчика. Ребята за это ничего не получили. Танчик поехал в другое подразделение, нам вместо того танчика дали 2 какие-то бронированные техники в подразделение. Его это так возмутило. И он там с кем-то переговорил, ребят должны были наградить. Но не знаю, чем это закончится. "Мастера" нет, не знаю, будет ли кто-то этот процесс контролировать. Он такой был, за своих переживал, помогал, впрягался. Борец за справедливость – это 100% о нем", – рассказывает Шитый.

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Николай Анацкий погиб в результате падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года.

"Он в компании был украшением, как хорошая виниловая пластинка для ценителя музыки. Если она есть – вечер гарантированно будет вкусным. Если есть Коля – вечер гарантированно будет хорошим. В нем сочетались высокие добродетели, простота, мудрость некая вековечная и желание быть профессионалом. Он был очень человечным. Имел такие ценности, которые, вероятно, уже не принято считать модными. Готов на поступок. Придерживался данного слова. Ценил форму. Верил, что быть офицером – это статус воина, это о мужестве, а офицерская честь – это не пустой звук. Очень любил, чтобы все было сделано "по-человечески, правильно". Даже когда меня где-то накрывало эмоциями, говорил: "Сеструха, не спеши. Надо, чтобы было по-человечески", – говорит Салашна.



Николай Анацкий / Фото 24 канала

"Очень доверчивый был. Его развести ради прикола можно было запросто. Но потом ответ жди не хуже. На свадьбе он у меня свидетелем был – лучшего не пожелаешь. Никогда до этого не пел. А тут он спел и это было очень красиво. Поразил всех девушек своим шармом. А он уже тогда с будущей женой начал встречаться, то всем вежливо говорил, что у него есть девушка. Очень начитанный. Никогда грубость никому не скажет, плохого не пожелает. К нему тянуло. Таких, думаю, больше не делают", – говорит Черныш.