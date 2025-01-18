До других роковин від цього трагічного дня, відбулась церемонія покладання квітів та вшанування жертв авіатрощі, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову МВС Ігоря Клименка та Нацгвардію.

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У Києві вшанували пам'ять Монастирського та інших загиблих у катастрофі

У суботу, 18 січня, на Байковому кладовищі командувач НГУ, керівництво МВС, рідні та близькі загиблих вшанували пам’ять усіх, кого забрала та страшна трагедія.

Ця втрата стала не лише особистою трагедією для родин, близьких, колег загиблих, а й приголомшливим ударом для всієї країни,

– наголосив Ігор Клименко.

Глава МВС додав, що пам'ять про загиблих завжди житиме в наших серцях.

Церемонія покладання квітів на Байковому кладовищі: дивіться відео

В той таки час МВС ще раз нагадали, що страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками міністерства:

Денис Монастирський

Євгеній Єнін

Юрій Лубкович

Микола Анацький

Андрій Маринченко

Михайло Павлушко

Тетяна Шутяк

Олександр Василенко

Костянтин Коваленко

Іван Касьянов

Олена та Мілана Пономаренки

Марина Грановська

Тетяна Бойченко

До слова, у листопаді 2023 року було завершено досудове розслідування трагедії. У прокуратурі розповіли, що посадовці ДСНС порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС. Через погану погоду гелікоптер летів на гранично низькій висоті. Пілот побачив перешкоду та, намагаючись уникнути її, втратив орієнтування та припустився зіткнення із землею.