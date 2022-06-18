Журналист Роман Цымбалюк резко отреагировал на это заявление во время стрима на ютубе 24 канала. Он почему-то не может понять, с тех пор как это "мстительный маньяк Путин" – главный евроинтегратор.

К слову Извращенца Путина хоронят постоянно, – Цымбалюк отреагировал на слухи о ком

Он также прокомментировал предварительные заявления кремлевского диктатора, особенно его "оправдание" по поводу вторжения в Украину, и обратился к нему.

Ты, падло кровавое, не тебе решать судьбу Украины, как нам развиваться и жить,

– заявил Цымбалюк.

Однако он уверен, что Путину уже недолго осталось.

Что известно о предварительных высказываниях кремлевского главы

С выступления президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге продолжают доноситься до нас циничные его заявления. Президент России почему-то решил, что он может комментировать, что Украина собирается стать членом Европейского Союза. Более того, он еще и сказал, что не против этого. Как будто мы спрашивали его мысли или разрешения.

Кроме этого, Путин говорил и о беде, которую наделал миллионам украинцев. Он цинично признал , что боевые действия всегда трагедии. А потом опять же говорит, что это было вынуждено.

Путин публично заявил, что российские военные якобы не будут штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины под Донецком. Российский диктатор заявил, что штурмовать украинские позиции нецелесообразно.

А недавно Путин намекнул на удары по центрам принятия решений в Украине. Президент государства-агрессорки говорит о неких "красных линиях".

Полностью стрим Цимбалюка о ком Путина, кандидатство в ЕС и визы для россиян: смотрите видео

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