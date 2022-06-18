Журналист Роман Цымбалюк резко отреагировал на это заявление во время стрима на ютубе 24 канала. Он почему-то не может понять, с тех пор как это "мстительный маньяк Путин" – главный евроинтегратор.
К слову Извращенца Путина хоронят постоянно, – Цымбалюк отреагировал на слухи о ком
Он также прокомментировал предварительные заявления кремлевского диктатора, особенно его "оправдание" по поводу вторжения в Украину, и обратился к нему.
Ты, падло кровавое, не тебе решать судьбу Украины, как нам развиваться и жить,
– заявил Цымбалюк.
Однако он уверен, что Путину уже недолго осталось.
Что известно о предварительных высказываниях кремлевского главы
- С выступления президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге продолжают доноситься до нас циничные его заявления. Президент России почему-то решил, что он может комментировать, что Украина собирается стать членом Европейского Союза. Более того, он еще и сказал, что не против этого. Как будто мы спрашивали его мысли или разрешения.
- Кроме этого, Путин говорил и о беде, которую наделал миллионам украинцев. Он цинично признал , что боевые действия всегда трагедии. А потом опять же говорит, что это было вынуждено.
- Путин публично заявил, что российские военные якобы не будут штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины под Донецком. Российский диктатор заявил, что штурмовать украинские позиции нецелесообразно.
- А недавно Путин намекнул на удары по центрам принятия решений в Украине. Президент государства-агрессорки говорит о неких "красных линиях".
Полностью стрим Цимбалюка о ком Путина, кандидатство в ЕС и визы для россиян: смотрите видео
Последние заявления о Путине
- Политолог Николай Давидюк сказал 24 канала . Украину не будут склонять к переговорам с Россией, но будут намекать на это. Это показал визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину.
- Президент США Джо Байден признал, что Путин не собирается останавливаться на Украине . Они хотят идти дальше и увлекать и территории других стран. И добавил, если бы НАТО не отреагировало на российское вторжение в Украину, то война и хаос угрожали бы всей Европе.
- Журналист Роман Цымбалюк сказал во время стрима на ютубе 24 канал также отреагировал на слухи о "коме" Путина. Он предположил, что эта информация не отвечает действительности и добавил, что "этого извращенца Путина хоронят постоянно, а он все не дышит".