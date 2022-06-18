Журналіст Роман Цимбалюк різко відреагував на цю заяву під час стріму на ютубі 24 каналу. Він чомусь не може зрозуміти, відколи це "мстивий маніяк Путін" – головний євроінтегратор.
До слова Збоченця Путіна ховають постійно, – Цимбалюк відреагував на чутки про кому
Він також прокоментував попередні заяви кремлівського диктатора, особливо його "виправдання" щодо вторгнення в Україну, й звернувся до нього.
Ти, падло криваве, не тобі вирішувати долю України, як нам розвиватися й жити,
– заявив Цимбалюк.
Однак він переконаний, що Путіну вже недовго залишилось.
Що відомо про попередні висловлення кремлівського глави
- З виступу президента Росії на економічному форумі в Санкт-Петербурзі продовжують долинати до нас цинічні його заяви. Президент Росії чомусь вирішив, що він може коментувати те, що Україна збирається стати членом Європейського Союзу. Ба більше, він ще й сказав, що не проти цього. Ніби ми питали його думки чи дозволу.
- Крім цього, Путін говорив й про біду, якої наробив мільйонам українців. Він цинічно визнав, що бойові дії завжди є трагедією. А тоді знову ж таки каже, що це було вимушено.
- Також Путін публічно заявив, що російські військові буцімто не будуть штурмувати позиції Збройних Сил України під Донецьком. Російський диктатор заявив, що штурмувати українські позиції – недоцільно.
- А нещодавно Путін натякнув на удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Президент держави-агресорки говорить про якісь "червоні лінії".
Повністю стрім Цимбалюка про кому Путіна, кандидатство в ЄС та візи для росіян: дивіться відео
Останні заяви про Путіна
- Політолог Микола Давидюк сказав 24 каналу, що. Україну не схилятимуть напряму до перемовин з Росією, але натякатимуть на це. Це показав візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до України.
- Президент США Джо Байден визнав, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вони хочуть йти далі та захоплювати й території інших країн. І додав, якщо НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі.
- Журналіст Роман Цимбалюк сказав під час стріму на ютубі 24 канал також відреагував на чутки про "кому" Путіна. Він припустив, що ця інформація не відповідає дійсності й додав, що "цього збоченця Путіна ховають постійно, а він все не здихає".