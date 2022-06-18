Журналіст Роман Цимбалюк різко відреагував на цю заяву під час стріму на ютубі 24 каналу. Він чомусь не може зрозуміти, відколи це "мстивий маніяк Путін" – головний євроінтегратор.

До слова Збоченця Путіна ховають постійно, – Цимбалюк відреагував на чутки про кому

Він також прокоментував попередні заяви кремлівського диктатора, особливо його "виправдання" щодо вторгнення в Україну, й звернувся до нього.

Ти, падло криваве, не тобі вирішувати долю України, як нам розвиватися й жити,

– заявив Цимбалюк.

Однак він переконаний, що Путіну вже недовго залишилось.

Що відомо про попередні висловлення кремлівського глави

З виступу президента Росії на економічному форумі в Санкт-Петербурзі продовжують долинати до нас цинічні його заяви. Президент Росії чомусь вирішив, що він може коментувати те, що Україна збирається стати членом Європейського Союзу. Ба більше, він ще й сказав, що не проти цього. Ніби ми питали його думки чи дозволу.

Крім цього, Путін говорив й про біду, якої наробив мільйонам українців. Він цинічно визнав, що бойові дії завжди є трагедією. А тоді знову ж таки каже, що це було вимушено.

Також Путін публічно заявив, що російські військові буцімто не будуть штурмувати позиції Збройних Сил України під Донецьком. Російський диктатор заявив, що штурмувати українські позиції – недоцільно.

А нещодавно Путін натякнув на удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Президент держави-агресорки говорить про якісь "червоні лінії".

Повністю стрім Цимбалюка про кому Путіна, кандидатство в ЄС та візи для росіян: дивіться відео

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