"Тайра" рассказала, как встретила вторжение россии 24 февраля в Мариуполе

Украинская волонтер и парамедик "Тайра", которую захватили россияне в плен, встретила полномасштабную войну в Мариуполе. Она не ожидала, что события будут столь кровавыми.

Об этом для 24 канала рассказала украинская парамедик и волонтер Юлия Паевская "Тайра". Она спасала людей в Мариуполе.

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"24 февраля я встретила в Мариуполе. Мы 23 вечером приехали и 24 утром нас уже разбудила война. Не ожидала, что будет такое страшное нашествие в таком большом масштабе. Мой мозг отказывался в это верить, хотя чувствовала, что будет что-то очень плохое", – рассказала волонтер.

Отговорила парамедиков ехать в окруженный город

Юлия Паевская является основательницей эвакуационно-медицинского подразделения "Ангелы Тайры". В настоящее время "ангелы" находятся на разных позициях в подразделениях Вооруженных Сил. Они, как отметила Паевская, работают очень эффективно.

Поскольку меня война застала в Мариуполе, они все хотели также попасть туда. Однако я всех отговорила и правильно сделала потому, что очень быстро город взяли в кольцо. Хорошо, что "ангелы" не приехали тогда, потому что у нас было бы больше пленных и у врага было бы больше людей, которых можно мучить и убивать,

– вспомнила волонтер.

Занимается ли "Тайра" сейчас

Оккупанты захватили Юлию в плен в середине марта, когда она эвакуировала людей из Мариуполя в Запорожье. Паевская попала во временно оккупированный Донецк. Ее пытали и заставляли сниматься в пропагандистских видео. Украине удалось ее освободить 17 июня.

Сейчас "Тайра" на спортивной реабилитации. Она готовится к Warrior Games со сборной Украины.

"В августе будут соревнования в Орландо. То есть я сейчас готовлюсь и восстанавливаюсь одновременно", – сказала Паевская.

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