Про це для 24 каналу розповіла українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська "Тайра". Вона рятувала у Маріуполі людей.

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"24 лютого я зустріла в Маріуполі. Ми 23 ввечері приїхали й 24 вранці нас вже розбудила війна. Не очікувала, що буде така страшна навала у такому великому масштабі. Мій мозок відмовлявся у це вірити, хоча відчувала, що буде щось надзвичайно погане", – розповіла волонтерка.

Відмовила парамедиків їхати в оточене місто

Юлія Паєвська є засновницею евакуаційно-медичного підрозділу "Ангели Тайри". Наразі "ангели" перебувають на різних позиціях у підрозділах Збройних Сил. Вони, як зазначила Паєвська, працюють дуже ефективно.

Оскільки мене війна застала в Маріуполі, то вони всі хотіли також потрапити туди. Проте я всіх відмовила і правильно зробила через те, що дуже швидко місто взяли в кільце. Добре, що "ангели" не приїхали тоді, бо ми мали б більше полонених і ворог мав би більше людей, яких можна мучити й вбивати,

– пригадала волонтерка.

Чи займається "Тайра" зараз

Окупанти захопили Юлію у полон всередині березня, коли вона евакуювала людей з Маріуполя до Запоріжжя. Паєвська потрапила у тимчасово окупований Донецьк. Її катували та змушували зніматись у пропагандистських відео. Україні вдалось її звільнити 17 червня.

Наразі "Тайра" на спортивній реабілітації. Вона готується до Warrior Games зі збірною України.

"У серпні будуть змагання в Орландо. Тобто я зараз готуюсь і відновлююсь одночасно", – сказала Паєвська.

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