Пахнет ли российская нефть украинской кровью – Кулеба к Shell, продолжающей закупки в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба гневно отреагировал на новость о том, что компания Shell соблазнилась российскими скидками и приобрела партию нефти из России.

Свою реакцию Кулеба опубликовал в твиттере.

Важно Нефть, криптовалюты, золото, отдых: Украина требует дополнительные санкции для России

Один вопрос к Shell: не пахнет ли вам российская нефть украинской кровью?

– написал глава МИД Украины.

Он также призвал всех сознательных людей по всему миру потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией.

По данным Bloomberg, крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой по цене 28,45 долларов за баррель.

Отметим, что о выходе с российского рынка заявили такие гиганты, как Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft и десятки других. В то же время, некоторые компании все же не прекратили свою деятельность на территории России.